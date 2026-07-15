Ваня Стефанова поиска апелативния прокурор на Пловдив да бъде уволнен заради натиск

Изпълняващата длъжността главен прокурор Ваня Стефанова поиска апелативният прокурор на Тихомир Стоев да бъде уволнен, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Срещу него Стефанова бе поискала да бъде направена проверка заради сигнал за оказан натиск, подаден от директора на ОДМВР - Пловдив. Предложението на и.ф. главен прокурор за дисциплинарното освобождаване на Стоев е внесено в Прокурорската колегия на ВСС.

"Разпоредена е проверка, която се извършва от прокурори от отдел „Инспекторат" на ВКП. Ако данните в сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив се потвърдят, то най-малкото, което ще очаквам, е самият колега да се оттегли от заемания пост", заяви Стефанова в началото на юни, когато разпореди проверката на Стоев.

Според нея магистратите, особено административните ръководители на толкова високо ниво, носят отговорност за действията си и трябва ясно да съзнават последиците от всяко свое решение в съответствие с установените стандарти за етично поведение.

Проверката е възложена на Инспектората към Върховната касационна прокуратура. Освен това по случая работи и Софийската градска прокуратура, която трябва да прецени дали в сигнала се съдържат данни за евентуално извършено престъпление от страна на високопоставения магистрат.

За сигнала първо съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов. Той заяви, че информацията е изпратена не само до прокуратурата, но и до Висшия съдебен съвет и Инспектората към ВСС, като се очаква всички компетентни институции да извършат задълбочена проверка на изложените твърдения.

Междувременно Стефанова коментира и друг актуален случай в прокуратурата. В петък стана ясно, че Инспекторатът на ВКП извършва проверка и срещу пернишкия прокурор Бисер Михайлов. Ако бъдат предоставени данни, че той е съдействал за укриването на сина си Васил Михайлов, който беше задържан след близо година в неизвестност, временно изпълняващият функциите главен прокурор ще поиска от ВСС налагането на най-тежкото дисциплинарно наказание.