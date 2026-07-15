Мъж влиза в затвора за 1 г., разбил с дървен кръст параклис на гробищата в Николаево

Мъж влиза в затвора за 1 година, след като откраднал кола и разбил с дървен кръст параклис на гробищата в гради Николаево.

Районният съд в Казанлък наложи на 50-годишния обвиняем мярка "лишаване от свобода" за това, че е отнел противозаконно лек автомобил и е повредил параклис в гробищен парк, съобщиха от пресцентъра на институцията. Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален общ режим и е наложено след одобрено от съдебен състав споразумение.

Обвиняемият М.А. се е признал за виновен в това, че на 13 януари т.г. в гурковското село Паничерево, противозаконно е отнел лек автомобил, от владението на собственика му с намерение да го използва, като автомобилът е оставен без надзор в землището на град Николаево. Той е признал още, че на същата дата в гробищен парк в Николаево е унищожил противозаконно чужда движима вещ - стъкло на прозорец на параклис.

М. А. се разхождал по улиците в село Паничерево и забелязал паркиран лек автомобил, като ключовете на превозното средство били оставени в купето, уточняват от Районния съд. Мъжът отворил вратата, която не била заключена, влязъл в автомобила и стигнал с него до землището на град Николаево, където го изоставил в близост до реката. Впоследствие се отправил в към гробищния парк, на чиято територия имало параклис. Когато стигнал до него, с изваден дървен кръст, разбил предпазната решетка на прозореца. Влязъл в параклиса, където по-късно бил установен от служителите на охранителна фирма и била повикана полиция.

За двете престъпления 50-годишният мъж ще търпи едно общо наказание, а одобреното от Районния съд в Казанлък споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

Той е многократно осъждан за различни по вид престъпления от общ характер, съобщава БТА.