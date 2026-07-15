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82-годишен се опита да убие с прът съседка, по-късно почина в болница

Ненко Станев

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Полицаи открили 82-годишния мъж в неадекватно състояние. СНИМКА: АРХИВ

68-годишна жена е настанена в болница, след като била нападната пред дома си в кирковското село Домище, съобщиха от полицията в Кърджали.

Инцидентът станал около 19:30 часа във вторник. По първоначални данни между пострадалата и нейния 82-годишен съсед имало имотен спор, по който се води гражданско дело. Установеното до момента сочи, че мъжът нанесъл на жената удари с дървен прът по главата.

Пострадалата била откарана от екип на Спешна помощ в болницата в Кърджали, където е приета за лечение.

Пристигналите на място служители на Районното управление в Кирково открили 82-годишния мъж в селскостопанска постройка в неадекватно състояние. Той също бил транспортиран до болница, но тази сутрин починал. Причината за смъртта му ще бъде изяснена чрез аутопсия.

На местопроизшествието са извършени огледи. Образувани са две досъдебни производства. Под надзора на Окръжната прокуратура в Кърджали се разследва опит за убийство, а под ръководството на Районната прокуратура – евентуално подпомагане или склоняване към самоубийство. Разследването продължава.

Полицаи открили 82-годишния мъж в неадекватно състояние. СНИМКА: АРХИВ

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