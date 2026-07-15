Министър Вълчев: Доверието между семейството и училището е основен приоритет

Фокус върху работата със семействата, по-активна методическа подкрепа за учителите и директорите, по-ефективен контрол и по-тясно партньорство с местния бизнес за развитието на професионалното образование. Това очерта като основни приоритети министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на работна среща с началниците на Регионалните управления на образованието (РУО) от цялата страна, съобщиха от министерство на образованието.

На срещата бяха обсъдени основните предизвикателства пред образователната система и ролята на регионалните управления за подобряване качеството на образованието.

Министърът постави специален акцент върху сътрудничеството между училището и семейството. По думите му възстановяването на доверието между двете страни е ключово условие за постигането на по-добри резултати в образованието. Той подчерта, че родителите трябва да насърчават децата си да четат, да развиват интересите си и да участват в извънкласни дейности, тъй като семейството има решаваща роля за развитието на техния потенциал.

Проф. Вълчев съобщи още, че заедно с екипа си ще посети всички региони на страната, за да се запознае на място с проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени учителите и директорите. Според него работещите решения могат да бъдат намерени единствено чрез постоянен диалог с хората, които ежедневно работят в системата.

Сред основните теми беше и ролята на РУО за осигуряване на по-ефективен контрол и активна методическа подкрепа за училищата. Министърът подчерта, че регионалните управления трябва да бъдат близо до учителите и директорите, да ги подпомагат в ежедневната им работа и да реагират своевременно при установени нарушения, така че проблемите да бъдат решавани още на регионално ниво.

По думите му през следващите години ще се търсят най-подходящите решения за повишаване качеството на образованието и за преодоляване на дисбалансите в страната. Това трябва да стане след широк професионален диалог и при отчитане на териториалните различия, така че да бъдат намерени работещи механизми в подкрепа на учителите и на образователната система.

Като друг ключов приоритет министърът посочи развитието на професионалното образование. Той подчерта, че обучението трябва да бъде още по-тясно обвързано с потребностите на пазара на труда и профила на местните икономики. В тази връзка призова Регионалните управления на образованието да работят в активен диалог с общините, работодателските организации и бизнеса, за да подготвят професионални кадри според реалните нужди на всеки регион.

Заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева отбеляза, че различните области са изправени пред специфични предизвикателства, което налага постоянен диалог между Министерството на образованието и науката и регионалните управления. Тя посочи, че предстоят редица промени, при чието прилагане ще се разчита в голяма степен на експертите в РУО.

В работната среща участваха и директори на дирекции в МОН, които представиха пред началниците на регионалните управления основните приоритети в политиките на министерството.