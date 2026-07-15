Опозицията иска повече пари за заплати и профилактика в бюджета на НЗОК

Парламентарните групи внесоха предложенията си за промени на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Всички парламентарни групи внесоха предложения за промени в Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2026 г. Повечето от тях настояват за повече средства за извънболничната медицинска помощ и за по-високи възнаграждения в здравния сектор.

Предложение направи и "Прогресивна България". От партията искат промяна в законопроекта, тъй като с новия бюджет генеричните лекарства отпадат от механизма за предвидимост и устойчивост. Промяната в проекта ще гарантира спазването на бюджетната рамка според тях.

Визията на ГЕРБ-СДС е бюджетът да се увеличи със 71,6 млн. евро ГЕРБ-СДС предлага бюджетът на НЗОК да бъде увеличен със 71,6 млн. евро. От тях 2 млн. евро са предвидени за хората с увреждания, още 2 млн. евро – за дентална помощ, а 7 млн. евро – за увеличение на заплатите на медиците и за извънболничната първична медицинска помощ.

Партията предлага още 3 млн. евро за развитието на електронното пациентско досие в мобилното приложение „еЗдраве" и 40 млн. евро за изграждането на електронна здравна карта като механизъм за контрол върху извършените медицински дейности. От ГЕРБ-СДС настояват и финансирането за аптеките в труднодостъпни райони да бъде увеличено до 6,6 млн. евро.

От "Продължаваме промяната" предлагат средствата за болничната медицинска помощ да бъдат намалени с 45 млн. евро, а със същата сума да бъдат увеличени средствата за заплати на медиците, като промяната да влезе в сила от 1 септември.

Партията настоява възнагражденията на медиците да бъдат обвързани със средната работна заплата. При липса на действащ Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване" да се въведат задължителни минимални прагове - основната заплата на лекар без специалност и на магистър-фармацевт да бъде не по-малко от 150% от средната работна заплата за страната, а за медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти и други специалисти – минимум 125% от средната работна заплата. От "Продължаваме промяната" предлагат още по време на майчинството здравните осигуровки да се плащат от държавата.

Партията предлага и електронно известяване на пациентите за всяка отчетена медицинска дейност или изписано лекарство, заплатено от НЗОК, заедно с точната сума, платена от Касата. Освен това предлага проверяващите органи на НЗОК да получат право на директен достъп в реално време до данните в Националната здравноинформационна система.

От "Демократична България" предлагат средствата за извънболнична помощ да бъдат увеличени с 40 млн. евро, намаляване на денталната помощ с 50 млн. евро. Партията настоява и за по-строг контрол върху цените на лекарствата и ограничаване на надценките. Предлага се НЗОК да не заплаща лекарства на цена, по-висока от най-ниската измежду три показателя – среднопретеглената цена, платена от Касата през последните шест месеца, цената по рамково споразумение или реалната доставна цена за болницата.

ДБ подкрепят и предложението на партньорите си пациентите да получават уведомление след всяка извършена медицинска дейност. Освен това настояват НЗОК всеки месец да публикува в машинночетим формат пълна информация за всички платени от нея дейности и лекарства.

От ДПС предлагат средствата за извънболничната медицинска помощ да бъдат увеличени с 90 млн. евро.

От "Възраждане" предлагат намаляване на разходите за медицинска помощ за социална сигурност и отпадане на ваксините срещу COVID-19 от бюджета на НЗОК.