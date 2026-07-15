Бебе заседна в асансьор в Бургас, спасиха го след сигнал до тел. 112 и бърза реакция на пожарникарите

Бебе се оказа блокирано в асаньор в Бургас тази сутрин. То било спасено след като майката подала сигнал до спешния тел. 112, а на място пристигнали пожарникари.

Майката се обадила на спешния телефон в 9 ч тази сутрин. Разказала, че докато излизала с детето от дома им в кв. "Възраждане", вратата на асансьора се затворила внезапно. Така бебето се оказало само. Тя опитала да отвори вратата, но не могла.

След това пробвала да се свърже с оставения телефон за връзка с асансьорните техници. Оттам не вдигнали. Тогава жената се обадила на тел. 112. Обаждането попаднало в регионалния център на дирекцията в Бургас. Оттам предали сигнала на пожарната в града, а бебето било спасено 11 минути след подаване на сигнала.