Сачева: До 2050 г. можем да загубим 1 млн. души, трябват мерки

Ако не променим посоката, до 2050 г. можем да загубим 1 млн. души. Това написа в своя фейсбук профил депутатката от ГЕРБ Деница Сачева, която сподели и свой анализ за демографията у нас.

В поста си Сачева отчита, че днес у нас живеят 6 437 360 човека, като до 2050 г. се очаква броят им да намалее до 5 391 291, което е спад от 16,3% за 25 г.

45% от всички разходи за социална защита вече са свързани със застаряването на населението, пише още Сачева. Освен това се наблюдава 355-процентов ръст на разходите за хора с увреждания спрямо 2019 г. С 31,3% повече са хората, които използват тези механизми сега, спрямо тогава.

1,84 млрд. лв. пък са разходите за социално подпомагане през 2025 г. при около 1,21 млрд. лв. през 2020 г. Именно затова депутатката от ГЕРБ заявява, че без смяна на посоката, до 2050 г. населението на България ще намалее с 1 млн.

"За мен това е най-важната тема пред България. По-важна от всеки дневен политически спор. Защото демографията определя всичко – икономиката, пазара на труда, пенсиите, здравеопазването, образованието, сигурността и бъдещето на държавата", категорична е Сачева. И допълва, че именно затова е изготвила анализа си, в който са описани конкретни идеи за промяна чрез данни и факти.

"Не твърдя, че имам всички отговори. Напротив. Вярвам, че по тази тема са нужни много повече работа, много повече идеи и много повече хора, които да мислят заедно. Необходими са екипи, експерти, институции, бизнес, граждански организации и всички, които искат България да има бъдеще. Ще се радвам това да бъде начало на един по-смислен разговор", пише още тя.