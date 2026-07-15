Нашенки, жертви на домашно насилие в Германия и Румъния, спасени след сигнали от България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две българки, жертви на домашно насилие в Германия и Румъния, бяха спасени след сигнали на техни близки. Те се обадили от България на спешния тел. 112, защото роднините им не говорели чужд език.

Така от 112 записани данните. Свързали се с колегите си в Германия и Румъния и двамата побойници били задържани.

Честа практика е българи, които живеят в чужбина, но не говорят езика, да търсят помощ чрез свои близки у нас. Разрешаването на редица тежки случаи е факт благодарение на добрата координация между нашата и европейските системи 112.