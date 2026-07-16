Спасяват удавници с роботизиран буй, управляван от брега дистанционно

В община Царево вече има такава технология, с която ще работи Доброволното формирование

Морският дрон развива скорост до 18 км/ч, може да се движи в открито море, реки и язовири и намалява риска за самия спасител

Оранжев роботизиран буй, хвърлен във водата от брега, се насочва с 18 км/ч към давещ се човек - без спасителят да влиза във водата. Тази сцена доскоро звучеше футуристично за нашето Черноморие, но вече е реалност в община Царево.

Тя стана първата обществена институция, придобила дистанционно управляем спасителен буй. Местната власт го получи като партньор по проект за повишаване готовността на област Бургас за предотвратяване и овладяване на бедствия и извънредни ситуации. Проектът е на стойност близо 460 хил. евро, като морската община участва с 8 хил. евро, а водещ партньор е Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Бургас. Факт е, че

Царево има горчив опит с природните бедствия

- на два пъти през последните години проливни дъждове нанесоха огромни щети и взеха човешки жертви. Затова новата придобивка е толкова важна за региона. А освен всичко друго Царево е морската община с най-много пясъчни ивици, част от които са неохраняеми.

"Автоматизираният спасителен буй ще е на разположение на Доброволното формирование в общината, което работи в синхрон с пожарната. Той е подходящ за работа в открито море, реки и язовири и при кризисна ситуация ще бъде много полезен", казва кметът на Царево Марин Киров.

Според експерти дистанционно управляемият буй позволява за кратко време и без риск за спасителите да се стигне до човек в беда.

След като пострадалият се хване за буя, може да бъде изтеглен на брега

"През последните години в общината имаше повече бедствия, свързани с наводнения. Новото съоръжение ще бъде полезно както при наводнение, така и при ситуация, свързана с удавници", казва шефът на бургаската пожарна старши комисар Николай Николаев. Неговият колега в Царево Кирил Киряков припомня, че много от красивите плажове наоколо са и доста коварни.

"Искрено се надявам, че новата придобивка ще помогне. Един човешки живот да спаси - ще си изплати цялата инвестиция", казва Киряков.

Всъщност Царево не остава единствената локация с подобна технология по Черноморието.

"От това лято дистанционно управляеми спасителни средства се изпитват и на плаж Бутамята край Синеморец, а

дронове за водно спасяване се тестват и на централния плаж на Слънчев бряг

- тенденция, която показва системно, а не изолирано навлизане на роботизирана спасителна техника в крайбрежните ни курорти", коментира пред "24 часа" Иван Георгиев, председател на Българската асоциация за водна безопасност. (Виж още в интервюто с него.)

Безпилотното спасително средство съчетава дронова технология с водноспасителни функции. Вместо спасителят да плува до пострадалия, той хвърля буя във водата и го управлява дистанционно до целта. При достигане давещият се хваща за страничните дръжки или ляга върху устройството, след което операторът го насочва към брега", казва Георгиев.

Устройството разполага и с автоматично връщане към позицията на дистанционното при загуба на връзка за повече от 15 секунди, GPS позициониране, автоматична корекция на курса и светлинна индикация за нощна видимост. То е

проектирано да устоява на насрещно течение и вълни

и да продължава да функционира дори при обръщане.

Новата технология поставя началото на дискусия, която засяга всеки охраняван плаж и всяка спасителна служба у нас: доколко и как роботизираните средства трябва да навлязат в работата на спасителите.

"Освен че стига много по-бързо, управляваният буй намалява значително риска за спасителя. В мъртво вълнение дронът има сериозни предимства", коментира Симеон Цветков, председател на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове и концесионер на северния плаж в Бургас. Според младия предприемач в близко бъдеще

този буй може да редуцира броя на плажните спасители,

но не да ги замести, а да ги допълва. Ролята на спасителния дрон би била положителна, като се има предвид острият недостиг на спасители у нас през последните години. Цветков признава, че за да заработят ефективно подобни устройства, са нужни и законови промени. И дава пример с плажовете на Австралия.

"Там на 2 км плажна ивица има под 10 спасители и 2 спасителни кули с по 1 човек. Но са снабдени с дронове, АТВ, сърфове. В България на 2 км плаж се искват 20 спасителни поста с по двама души", казва Цветков.

Иван Георгиев: Няма техника, която замества превенцията

Важни са обучението на децата да плуват, познаването на опасни течения и спазването на флаговата сигнализация

- Г-н Георгиев, вие сте сред най-опитните в сферата на водното спасяване. Идва ли времето дроновете ще изместят спасителите на плажа?

- Убеден съм, че спасителят като човешки фактор си остава основна единица със своята незаменимост. Специализираните спасителни средства са голямо предимство, но единствено да подпомагат и улесняват усилията на спасителя. Смятам, че инициативата на община Царево поставя ясен прецедент за възможностите за финансиране на подобно оборудване по европейски и национални програми за защита при бедствия, както и спасителните формирования през летния сезон, и най-вече месеците юни и септември, когато спасителите са в намален състав. Иван Георгиев

За водноспасителния сектор въпросът, който остава отворен, е доколко и по какъв ред роботизираните спасителни средства да бъдат включени в стандартите за препоръчително оборудване на охраняваните плажове. И каква подготовка ще се изисква от спасителите.

- Кои са основните предимства на роботизирания буй?

- По-бързата реакция. Развива се скорост, недостижима за плувец спасител, което е решаващо при давене извън зоната за спасяване, където всяка секунда намалява шансовете за оцеляване.

Друго важно предимство е по-ниският риск за спасителя, тъй като не се налага влизане във вода при силно течение, ниски температури, скали или паникьосан давещ се. По-високият капацитет също е от значение.

Товароносимост до 200 кг позволява извеждане на повече от един пострадал наведнъж. Сред предимствата са още работа при усложнени условия - способност за движение срещу течение и устойчивост на вълнение, включително при т.нар. обратни течения, разширена видимост на действие благодарение на светлинна индикация.

- Вероятно има и негативи при ползването на този тип технологии.

- Да, така е и един от негативите е обхватът на управление до 800 м, който е недостатъчен при по-отдалечени инциденти, без комбинация с плавателен съд. Автономност от 45 минути и презареждане от около 3 часа налага повече от едно устройство на смяна или планирано редуване. Изисква се специализирано обучение - управлението под стрес, при вълнение и с пострадал в обхвата на буя не е интуитивно и трябва да се тренира предварително.

Не на последно място роботозириният буй не замества напълно спасител във водата, тъй като при загуба на съзнание или невъзможност пострадалият сам да се захване за устройството е нужна и пряка човешка намеса.

- Роботизираните буйове все пак още са изключение. Какво друго специализирано спасително оборудване се използва в Несебър, Слънчев бряг и Созопол?

- Към момента водните ни спасители разчитат на два утвърдени типа специализирано спасително оборудване: спасителна сърф дъска и спасителна шейна, теглена от спасителен джет ски. Тази комбинация - дъска за бърз индивидуален достъп на къси и средни разстояния и джет ски с шейна за по-бързо покриване на по-голяма акватория и извеждане на по-тежко пострадали, е и най-широко използваната специализирана спасителна екипировка по плажовете в световен мащаб.

За разлика от роботизираните буйове тези средства не зависят от батерия, дистанционно управление или обхват на сигнала, изискват сравнително по-кратко първоначално обучение и вече са напълно интегрирани в ежедневните протоколи и тренировъчния цикъл на спасителите.

Но колкото и бързо да се развива спасителната техника, никое техническо средство не замества превенцията. Обучението на децата да плуват, познаването на опасностите от течения, спазването на флаговата сигнализация на плажа и присъствието на квалифициран спасителен персонал остават най-надеждната защита срещу удавяне.