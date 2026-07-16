Пловдив интегрира изкуствения интелект в училищата, световни лектори ще обучават учители и ученици

На лаптопи ще бъдат инсталирани оперативни системи и в часовете децата ще използват ИИ

Изкуственият интелект (ИИ) ще стане част от обучението в общинските училища в Пловдив. Това е една от новите подпрограми на общинския отдел "Образование", която има за цел да подготви учениците за света, в който

ИИ вече е неизменна част от ежедневието

Наред с нея стартират още две нови направления - въвеждане на метода CLIL за интегрирано обучение по предмет и чужд език и използване на театъра като образователен инструмент.

Идеята е учебният процес да стане по-практичен, по-интересен и по-достъпен както за учениците, така и за учителите.

В рамките на новата ИИ програма учениците ще работят с инструменти с изкуствен интелект както в учебните часове, така и при подготовката на домашни работи и различни проекти. Учителите също ще преминат обучение как да използват технологиите в ежедневната си работа - за подготовка на уроци, тестове, презентации, работни листове и други учебни материали.

На училищните лаптопи ще бъдат инсталирани необходимите образователни приложения и програми, чрез които изкуственият интелект да бъде използван безопасно и ефективно.

"Изкуственият интелект вече е част от ежедневието ни и навлиза все по-сериозно в образованието. Шефката на отдел “Образование” Донка Щилянова СНИМКА: МАЯ ВАКРИЛОВА

Ако не подготвим децата как да го използват разумно, те няма да се възползват

от възможностите му по правилния начин. Нашата задача е да ги научим да работят с него безопасно, отговорно и така, че да им бъде истински полезен", обясни началникът на отдел "Образование" Донка Щилянова. По думите й целта не е децата просто да имат достъп до новите технологии, а да ги използват разумно.

"Не става въпрос просто да дадем достъп до нова технология. Важно е децата да разберат как да я използват смислено - като помощник в ученето, а не като заместител на собственото мислене и знания", допълни тя.

Специален гост в програмата ще бъде британският експерт Джо Дейл, който е един от най-разпознаваемите имена в областта на образователните технологии и изкуствения интелект. Той има дългогодишен опит в обучението на преподаватели на няколко континента и работи с организации като Британския съвет и Би Би Си.

По време на програмата той ще посещава различни училища в Пловдив, където ще провежда обучения за учители и ученици за безопасното и ефективно използване на ИИ в образованието. За реализирането на програмата е предвидено финансиране от 50 хил. евро през 2026 г., 110 хил. евро през 2027 г. и 70 хил. евро през 2028 г.

Втората нова подпрограма е свързана с прилагането на метода CLIL. Този подход се използва, за да насърчи

учениците да мислят критично, да съпреживяват различни гледни точки

и да се включат активно в решаването на проблеми. Вместо учениците да зубрят учебния материал, те ще учат чрез практически задачи, работа в екип, дискусии и решаване на реални казуси.

В обучението ще бъдат включени още игрови методи, ролеви игри и различни интерактивни подходи, които ще превърнат учебния процес в преживяване.

Третото направление е посветено на театъра като средство за обучение. Чрез театрални техники, импровизации и драматизации учениците ще развиват увереност, комуникативни умения и творческо мислене, като едновременно с това ще усвояват учебното съдържа- ние по по-ангажиращ начин.

Програмата предвижда и международни интерактивни театрални представления с образователна насоченост. Спектаклите ще бъдат представяни на английски език и ще съчетават изучаването на езика с учебно съдържание.

"Това няма да бъдат просто театрални представления. Те ще бъдат създадени така, че учениците едновременно да преживяват историята, да упражняват английския език и да учат по интересен и запомнящ се начин", обясни Щилянова. Интересът към този тип обучение вече е голям. Само през миналата година близо 1500 ученици са участвали в подобни театрални инициативи по други програми на отдел "Образование".

За да бъдат осигурени средства за трите нови подпрограми, общината е направила преразпределение на бюджета. Финансирането за облагородяване на дворните пространства е намалено, но дейностите няма да бъдат прекратени. Ще продължи изграждането на нови спортни площадки, както и ремонтът на вече съществуващите.

Всички общински училища ще могат да кандидатстват за финансиране

и по новите, и по старите програми. Учебните заведения ще бъдат оценявани от специална комисия, която ще разпределя средствата между одобрените кандидати.

"Идеята е всяко училище, което има добра концепция и желание да развива модерно образование, да получи възможност да я реализира", заяви още Щилянова.

Сред новите инициативи е и подпрограмата "Подкрепа на общинските училища при осигуряването на свободен достъп до дворовете и прилежащите им спортни зони". Тя предвижда училищните дворове и спортни площадки да бъдат отворени за гражданите и извън учебно време. Ако при използването им бъдат нанесени щети по съоръженията или инфраструктурата, училищата ще могат да кандидатстват за средства от общината, с които да извършат необходимите ремонти и възстановителни дейности. Тази програма включва и поставяне на видеонаблюдение за установяване на нарушителите.