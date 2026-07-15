С вкопани в земята допълнителни тръби точели ВиК - Бургас (Снимки)

Вкопани в земята допълнителни тръби за вода, които да заобикалят водомерите. Това е една от схемите, които се разследват от ГДБОП за източването на ВиК - Бургас. По време на акцията на антимафиотите днес бе задържан областният лидер на ДПС там Христо Широков.

Допълнителните тръби били в хотели. Имало и случаи на изключени водомери, както и други методи, за да не се плаща водата. Освен Широков, има още няколко задържани. Смята се, че са участвали в схемите, освен това събирали такса "спокойствие" от неизрядни платци.

Това е втори арест на Широков за 2 дни. Вчера той бе задържан за закана и побой и отведен в Кърджали, където бил сигналът. След пускането му го задържаха по разследването за далавери във ВиК - Бургас.

На 3 юли шефът на ВиК - Бургас и още десетима бяха арестувани при акция на ГДБОП в дружеството. На следващия ден бяха повдигнати обвинения на шефа на дружеството Цветан Мирчев и неговия служител Илчо Боев. Допълнителните тръби били вкопани в земята.

Обвинението срещу двамата е за нанасяне на щети в размер на 303 хил. евро на дружеството в качеството им на длъжностни лица. Става въпрос за възлагане на обществена поръчка на външна фирма за почистване на 70 дъждовни кладенеца на територията на Бургаска област. В хода на разследването било установено, че поръчката е фиктивно изпълнена като повечето от кладенците не са били почистени, но въпреки това на фирмата изпълнител било платено.

На 13 юли Мирчев беше пуснат под гаранция от 2000 евро, а Боев - под домашен арест.