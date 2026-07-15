Още 9 кандидати ще получат финансиране по инвитро програмата на Столичната община

12 нови семейства и жени без партньор са поискали да получат финансиране за инвитро процедури с донорски яйцеклетки по програмата на Столичната община. 6 от кандидатите бяха одобрени от Програмния съвет, който прегледа документите им на последното си заседание. В съвета участват както лекари, така и общински съветници. Другите 6-ма кандидати трябва да дадат информация за допълнителни медицински изследвания или да изплатят задълженията си към НАП и общината, съобщиха от пресцентъра на градската управа.

На заседанието си съвета одобри документите на още 3 други семейства, подали заявления по-рано през годината.

Инвитро програмата на Столична община е единствената у нас, която финансира асистирана репродукция с донорски яйцеклетки. Държавно финансиране няма, правят се опити за частично поемане на процедурите от Фонда за асистирана репродукция, но още не е ясно кога това може да стане реалност, обясни Виктория Димитрова от управителния съвет на "Майки за донорството" пред "24 часа".

Да дари яйцеклетки, може всяка жена до 38 г., която вече е родила поне едно здраво дете. Желаещите преминават през куп изследвания, сред които кръвни, хормонални и генетични. Самата донорска процедура трае между 9 и 13 дни, като посещенията в избраната клиника са от 2 до 3. Обикновено дарените яйцеклетки се ползват на момента, най-вече защото има голям недостиг. У нас чакането за донор е между 6 и 12 месеца. Даряването може да се направи до 5 пъти през поне 4 месеца. По време на пункцията лекарите виждат колко от яйцеклетките са годни и колко пълни са фоликулите на всяка жена.

Програмата на Столичната община финансира жени до 44 г., което е съобразено и с Центъра за асистирана репродукция. Много са хората, които чакат да бъдат одобрени. Задължително изискване е да са живели на територията на общината поне 3 години и да са платили своите данъци и такси.

Други общини също подкрепят донорските програми, но разликата е, че единствено столичната изцяло финансира опити за второ инвитро.

Програмата на Столичната община съществува от 11 години и досега е помогнала на стотици двойки, искащи да имат свое дете. Досега официална информация за бебета по програмата има за 69 деца - 44 момчета и 25 момичета. Всъщност бройката е доста по-висока, но повечето родители не искат да споделят, че са участвали в програмата.

Най-новото попълнение в инвитро отбора на Столична община е Кристиян, който се роди на 13 юли в болница "Надежда", под наблюдението на д-р Павлова и д-р Стаменов, съобщиха от Фондация "Майки за донорството". Преди седмица там проплака и Ева, чийто родители са подпомогнати също от СО.

Програмата бе създадена през 2015 г. от Столичната община и фондациите "Майки за донорството" и "Искам бебе". Всяка година в бюджета на София се предвиждат средства за нейното финансиране. Миналата година общинските съветници решиха да увеличат общата сума за нея от 100 хил. на 200 хил. лв.