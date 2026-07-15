Радев: Спасяването на парите по ПВУ е толкова важно за нас, колкото и реформите за тях

За България спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост и предвидените в него средства за страната ни са не по-маловажни от реформите, с които те са свързани и които обществото ни очаква.

Това обяви премиерът Румен Радев, който се срещна с Илиана Иванова от Европейската сметна палата. На срещата присъстваха и вицепремиерът Атанас Пеканов, както и Ивана Малетич и Алехандро Бланко Фернандес от ЕСП, съобщиха от правителствената пресслужба.

Премиерът Радев бе категоричен, че за правителството му водещият приоритет остават реформите, носещи дългосрочни ползи за обществото, а възстановената политическа стабилност у нас дава "необходимия хоризонт" за осъществяването им.

В края на юни ЕК одобри над 1 млрд. евро по ПВУ за България. Очакваме и още 150 млн. евро по петия етап. За него мерките трябва да бъдат изпълнени и отчетени до 31 август.

Парите от сегашния транш са от критично значение за държавния бюджет и финализирането на ключови инвестиции. Тъй като не сме изпълнили заложените 26 етапа и цели, а само 23, ще получим 1 млрд. Трите неизпълнени проекти са в сферата на културата, ВиК и интегрирания градски транспорт и неизпълнението им ще ни струва 100 млн. евро, обясни тогава вицепремиерът Пеканов.

Според Радев европейското финансиране е важен инструмент за развитие, но неговата ефективност зависи от "укрепването на доверието на гражданите в публичните институции и провеждането на политики и реформи, които утвърждават върховенството на правото, подобряват качеството на живот на гражданите и повишават конкурентоспособността на страната". Президентът Румен Радев се срещна с трима от членовете на Европейската сметна палата. СНИМКА: МС

Освен това премиерът посочи, че правилата и условията за взимането на средства от ЕС трябва да бъдат еднакви за всички страни от Съюза. За пореден път той заяви, че България очаква новия Фонд за конкурентоспособност да функционира така, че средствата от него да стигат и до по-слабо развитите държави от ЕС.

"В противен случай, индустриалните и технологични разлики в Европа ще продължат да се задълбочават", отбеляза той. И отново призова за „индустриална кохезия" в ЕС, за което страната ни ще настоява по време на преговорите за приемането на следващата Многогодишна финансова рамка на съюза.