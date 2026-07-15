Депутати настояват да има мантинели и от бетон. Министър чака решение от експерти (Обзор)

Ще се направи нов начин за планиране на всички инфраструктурни проекти

Въпросът с качеството на мантинелите у нас стана особено актуален след поредицата от катастрофи с тирове на “Тракия” през последните седмици, в които беше отнет животът на няколко души, включително и на две деца.

Темата бе прехвърлена много бързо в парламента, където се чуха поредица от обвинения кой е виновен за състоянието на българските пътища и как се е стигнало дотук.

Във вторник от “Продължаваме промяната” дори пуснаха петиция, в която настояват за смяна на мантинелите по магистралите с бетонни. Искат да се направи и проверка кои от тях са годни, проверка при обществените поръчки относно техническите задания, цени, изпълнители, извършения контрол, както и реална отговорност. А при установени нарушения да бъде потърсена отговорност от възложителите, изпълнителите и контролните органи.

Депутатите от партията продължиха темата и в сряда, където разказаха, че ще предложат и два типа мерки. Краткосрочните са мантинелите да отговарят на европейските стандарти. Ако не отговарят, да се забрани изпреварването. А средносрочните са поставянето на бетонни. “Първата мярка няма да струва нищо, а средносрочната трябва да бъде изчислена и заложена в следващия бюджет”, обясни Йордан Терзийски.

От “Демократична България” пък настояха за спешна промяна в наредба на МРРБ, която определя изискванията за пътните обезопасителни системи. Ивайло Мирчев се оплака, че била лобистка и

определяла ограничаващи условия и параметри за допустимите мантинели

Затова предлагат гамата да бъде разширена, така че да бъдат допуснати конкуренция и навлизане на други надеждни продукти, които се монтират в държави като Нидерландия и Германия например.

“Класът на устойчивост на задържане също трябва да бъде променен, за да е адекватен на тежкотоварните и често претоварени автомобили, които се движат по българските пътища. За да няма повече мантинели като вафли, които издържат до 1500 килограма”, обясни той.

В момента във въпросната наредба е записано, че ограничителните системи могат да бъдат бетонни и стоманобетонни, само стоманени или съставни ограничителни системи. Мирчев обаче каза, че от 2020 година предлагат да бъдат въведени така наречените new jersey бетонни разделители, които са разработени така, че при удар колелата на автомобила да се качат леко по долния наклон. Ще позволяват и превозното средство да бъде насочено обратно към пътното платно, както и да се намали вероятността автомобилът да прескочи разделителя или да навлезе в насрещното движение. Името идва от американския щат Ню Джърси, където този тип бариера е разработен и започва да се използва масово през 50-те години на XX век.

Според Мирчев има и други мерки, които могат да бъдат предприети. “На много места камерите на толсистемата не работят, а претоварени тирове се движат по пътищата. ДАИ трябва да застане на входовете и изходите на страната, където да ги контролира, а КАТ да засили проверките. Много често тировете се движат с гуми без грайфери и в безобразно състояние. Това е изключително опасно”, добави той.

От ГЕРБ казаха, че ще подкрепят всички мерки, които са с цел намаляване на войната по пътищата. “Тази тема е изключително чувствителна за нас и по нея трябва да се работи абсолютно надпартийно и не трябва да бъде използвана като политическа дъвка от нашите опоненти”, каза депутатката Мария Димитрова.

В отговор на направените предложения регионалният министър Иван Шишков каза, че поставянето на бетонни разделителни съоръжения по магистралите

трябва да бъде разглеждано на експертно, а не на политическо ниво

“Тепърва ще има промени както на тема мантинели, но и на тема задания и съвсем друг начин на проектиране на всички инфраструктурни проекти. А това, което те не направиха в годините назад под различни политически управления, мисля, че към този момент е малко нелепо да дават предложения”, каза още министърът. И обеща, че ще бъде направен подробен анализ на действащата нормативна уредба, включително на наредбата от 2024 г., за която настояха от “Демократична България”.

