Камерите виждат нарушители на пътя, но няма кой да ги глоби. Затова ДАИ и толполицаи - в една агенция (Обзор)

Софтуер засича превишена скорост, липса на колан, неправилно изпреварване, претоварени камиони

Българските пътища са бойно поле, където ежедневно загиват хора. Няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, безхаберие и трупане на огромни системни проблеми. Но правителството работи за дълбока промяна срещу убийците на пътя. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на правителството в сряда.

Той изброи проблемите - лоши пътища, кражби, неефективна нормативна база и контрол, формални курсове за водачи и изпити, липса на координация.

Приоритет бил

поставен в събирането на такси, а не в опазването на човешки живот

и спазването на правилата за движение.

За да се промени това, Министерството на транспорта набелязало конкретни мерки. Сред най-мащабните е обединяване на всички съществуващи контролни органи в един. Става дума за инспекторите на пътя от ДАИ, Националното толуправление и АПИ. МВР ще продължи да изпълнява отделно своите задължения по пътен контрол.

В толуправлението има около 700 души, които са по пътищата, за да събират санкциите за неплатена винетка или толтакса. 120 са инспекторите на ДАИ на терен, като щатът им по принцип е 150. Инспекторите обаче изпълняват и редица други функции - контрол на близо 200 психоцентъра, 1200 пункта за технически преглед, 800 учебни центъра. Поради това с обединяването на двете звена натоварването щяло да е по-равномерно.

Другата голяма реформа е свързването на всички системи за контрол, за да се следи в реално време всяко превозно средство. Така ще се вижда дали има нарушения - превишена скорост, използване на мобилен телефон, липса на колан, опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, задръствания. Ако софтуерът засече нарушение, информацията ще бъде подавана към пътните патрули и водачът ще бъде санкциониран.

Системата на Националното толуправление има 272 контролни точки из страната. Тя наблюдава 600 хил. камиона, събира данни за трафика и нарушенията. Съоръженията мерят дори състоянието на асфалта. В момента от системата се подават данни към Пътна полиция, но за превишаване на средната скорост.

България разполага с огромен обем информация за движението по пътищата, но

няма координация между институциите,

коментира министърът на транспорта Георги Пеев след първата катастрофа на магистрала “Тракия”, при която тир отнесе мантинела и се вряза в две коли в насрещното движение. Скоро след това се случи и втори подобен инцидент. Но дори системата на толуправлението да засече нарушение, екипите на ДАИ го пропускат, а проверяват друг камион, коментираха от транспортното министерство. Затова било необходимо данните за нарушения да стигат моментално до всички структури - Пътна полиция, Агенция “Митници”, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, Националната агенция за приходите.

Материалите се съхраняват в продължение на една година и могат да бъдат предоставяни незабавно - до три секунди. Системата ще може да изработва и рисков профил. Камион с повтарящи се нарушения, необичайни маршрути, претоварване или проблеми с регистрационната табела ще бъде насочван за проверка с предимство.

100 от контролните точки на тола са оборудвани с кантари, които да измерват теглото на камионите. Но реално сертифицирани са само 20, а останалите са в процес на одобрение. Такива кантари има още в АПИ - три на брой, 16 в ДАИ, от които обаче само половината работели. По думите на регионалния министър Иван Шишков се разглежда възможността за поставяне на допълнителни кантари и за по-ефективно използване на наличната техническа инфраструктура. Подготвят се и промени в правилата за допустимото отклонение при измерването. Целта е

претовареният камион да бъде спрян веднага,

преди да продължи да уврежда настилката, а не единствено да бъде санкциониран впоследствие.

Шишков съобщи още, че се обсъждат законодателни промени, които да позволят на камерите не само да изчисляват средна, но и да засичат моментна скорост. Толкамерите и в момента разполагат с тази функционалност, каза в интервю за “24 часа” шефът на толуправлението Олег Асенов още през септември миналата година. Тогава той обяви и че камерите ще се свържат със системите на Гаранционния фонд и на “Автомобилна администрация”, за да проверяват чрез регистрационния номер на колата дали има задължителната застраховка “Гражданска отговорност” и преминат годишен технически преглед.

Друг ключов елемент от превенцията е

подобряването на обучението на новите водачи

Ще се следи стриктно провеждането на задължителните часове за управление в тъмната част на денонощието и по магистрали, за да бъде прекратена практиката те да се отчитат фиктивно. Обсъжда се и създаването на центрове за безопасно управление, в които водачите до две години след придобиване на правоспособност да преминават допълнително обучение чрез симулации на рискови ситуации, казват от Министерството на транспорта.

Във вторник на среща с близките на загиналите при пътни инциденти министър Георги Пеев е изразил подкрепа и за предложенията им новите водачи през първите две години да шофират с временна книжка и ограничени права, включително с ограничения за мощността на автомобила, забрана за управление през нощта и нулева толерантност към употребата на алкохол.

