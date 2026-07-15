Велислава Петрова отиде в Киев, след като Радев оттегли България от Коалицията на желаещите

България ще продължи да поддържа активен политически диалог с Украйна и да работи за разширяване на практическото сътрудничество в областите от взаимен интерес, включително енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбрана.

Това заяви външният министър Велислава Петрова, която бе на посещение в Киев, където участва в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа". Освен това Петрова отчете, че българското малцинство в Украйна е важен фактор не само за двустранните ни отношения с Украйна, но и за взаимния интерес на страните ни за задълбочаване на сътрудничеството. Велислава Петрова бе на посещение в Киев СНИМКА: МВнР

Вчера премиерът Румен Радев заяви от Париж, че България няма място в коалицията на желаещите. Тя бе създадена по инициатива на Франция и Великобритания през 2025 г., неформалната група от над 30 държави координира военната подкрепа за Украйна и планира гаранции за сигурността ѝ след евентуално прекратяване на войната.

"Аз лично получих покана от президента Еманюел Макрон за участие в коалицията на желаещите, но не мисля, че мястото на България е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние вярваме, че решението на този конфликт не е в удължаването му с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край не ескалацията", каза Радев. Велислава Петрова бе на посещение в Киев СНИМКА: МВнР Изказването на премиера предизвика недоволство в опозиционните партии, като съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев видя в позицията му "геополитически завой на Изток", защото "повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси, да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени под европейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни". Според него това означава единствено изолация за България.

Премиерът Румен Радев е получил покана за парада по случай Деня на Бастилията, който се проведе днес в Париж, само заради членството на страната ни в Коалицията на желаещите. Това заяви в свой пост във фейсбук депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев. Велислава Петрова бе на посещение в Киев СНИМКА: МВнР

Ако няма отговор на въпросите кога започват мирните дипломатически усилия, за които цяла Европа настоява и какво направи "Прогресивна България", за да накара агресора Путин да седне на масата за преговори, днешната позиция на премиера Румен Радев в Париж е още една крачка към изолация на България от общите европейски усилия за сигурност, пък заяви зам.-шефът на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

Преди да бъде изслушан на днешното заседание на комисията по отбрана в парламента, коментар по темата направи и военният министър Димитър Стоянов, според когото за участие в коалицията на желаещите може да се говори само при траен мир в Украйна. Велислава Петрова бе на посещение в Киев СНИМКА: МВнР

"От 2022 г. до днес се наслушахме как ще достигнем мир със сила. Казва се "Ние ще подпомагаме Украйна до пълна победа", но никой не може да отговори на въпроса какво значи пълна победа. Едните казват до определен момент, другите - до втори. Този конфликт няма как да се реши на военното поле, а на масата за преговори. Предоставянето на повече оръжия води до повече смърт. За мен, целта да убиеш колкото се може повече противници, е неприемлива. Ние да казваме "Ще постигнем мир с повече жертви", това са различни позиции. България не е сменила курса на своята политика, тя гледа на запад", категоричен бе военният министър.

Освен това Стоянов напомни, че по времето на служебното правителство през 2022 г. България се присъедини към инициативата "Sky Shield". Велислава Петрова бе на посещение в Киев СНИМКА: МВнР

"Прекалено много инициативи станаха с една и съща насоченост. Говорим за противоракетната защита на НАТО, говорим за "Sky Shield", която също има ангажименти по отношение на противоракетната защита, а сега има и трета възможна инициатива, която е пряко свързана с производство на такива системи от украинска страна", заяви министърът на отбраната.

Освен това кабинетът "Радев" обяви през юни, че спира военната помощ за Украйна. Първоначално решението, че България спира военната помощ за Украйна бе съобщено от военния министър Димитър Стоянов по време на пресконференцията, която даде за 1 месец на поста в правителството на Радев. След това той обясни, че става въпрос за спиране на безвъзмездната помощ, която България е изпращала на Украйна от собствените си военни способности.

"Няма как да бъде предоставено оръжие от складовете на българската армия. Тя не продава оръжия. Това не е мой ангажимент, а на индустрията. Няма как от нашите складове да бъде отнасяно повече оръжие", обясни Стоянов, но допълни, че няма да спрат продажбите на оръжие за Киев от военните ни заводи. Именно те са сред основните източници на въоръжение, с което си служат украинските въоръжени сили.

В рамките на двустранна среща с украинския си колега Андрий Сибига, министър Петрова акцентира върху задълбочаването на двустранното сътрудничество в енергийния сектор и възможностите за увеличаване на доставките на природен газ. Тя подчерта и ключовата роля на България за енергийната свързаност на Източна Европа и разширяването на капацитета за пренос на газ към Украйна и Молдова.

Според нея това ще е от съществено значение както за енергийната сигурност на Украйна през зимата, както и дългосрочно за възстановяването след края на войната. Това бе и основна тема по време на разговора на дипломат № 1 със Сергий Федоренко, член на изпълнителния съвет и главен търговски директор, и Олексий Рябчин, главен директор "Международни отношения и устойчивост" на украинската държавна петролна и газова компания „Нафтогаз".