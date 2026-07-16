53% от младите у нас имат основни дигитални умения. Последни сме в ЕС с румънците

52,8% от младите у нас - между 16- и 24-годишна възраст, имат поне основни цифрови умения. Това сочат данни на Евростат за 2025 г., а проучването е по повод Световния ден на уменията на младежта. Плътно пред нас с минимална разлика са младежите в Румъния (53,3%).

Така страните ни са единствените в класацията, които бележат под 60% по този показател и доста под средното за ЕС (74,6%).

Неизненадващо лидери по базови дигитални умения са младите в Дания - внушителните 92,06%. Любопитното е, че плътно зад нея не са други скандинавски държави, а юношите в Чехия - 91,68%. На трето място пък е островната държава Малта (91,52%) и едва след нея се нарежда Финландия - 89,87%. Челната петица се допълва от Хърватия - 89,09%.