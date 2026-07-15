Потрошиха централния офис на ДПС в Благоевград, извършителят сам е подал сигнала

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Потрошиха централния офис на ДПС в Благоевград, а извършителят сам е подал сигнал за деянието си на телефон 112.

При пристигането на органите на властта той е продължавал да чупи витрините на помещението с плочки от тротоара. Офисът на ДПС се намира в центъра на града, зад сградата на общината. Председателят на групата общински съветници на партията в града Исмет Узунов съобщи, че има задържан.

Пристигналите на място полицаи констатирали, че стъклата на витрините са счупени с камъни. Щети има и вътре в самото помещение. Извършителят е криминално проявен и сам е подал сигнала.

„По моя информация има задържано лице. Дори той сам се е обадил на телефон 112, а когато служителите на реда са дошли, все още е продължавал с вандалските си действия", заяви Узунов.

Той уточни, че към момента не е ясно какви са мотивите за нападението и дали става дума за лична инициатива или за действия, извършени под чуждо влияние.

„Дали е личен мотив, дали е поръчка или е бил под влияние на други лица - това трябва да установят разследващите органи", посочи председателят на групата общински съветници на ДПС.

По информация на Узунов вече е образувано досъдебно производство, като по случая има събрани видеозаписи и свидетелски показания.

Според информация, появила се в медиите и социалните мрежи, задържаният е многократно осъждан и е лежал в затвора за различни престъпления. Сигналът за нападението е подаден около 6:00 часа сутринта.

„Откакто съществува организацията на ДПС в област Благоевград - повече от 35 години, за първи път сме свидетели на подобна вандалска проява в такъв мащаб", заяви още Исмет Узунов, цитиран от БНР.