След 6 дни на джанки в гората изчезналият бизнесмен се прибра. Но в Павликени питат как е бродил без следа (Обзор)

Нервен срив заради повредена машина в хлебозавода или семейни проблеми накарали Димитър Георгиев да избяга, чудят се местните. Жена му моли за лично пространство, за да се възстанови той

След близо 6 денонощия издирване изчезналият бизнесмен Димитър Георгиев се появил сам в Павликени към полунощ във вторник. Управителят на хлебозавод “Мио” бил невредим, имал само драскотини и кал по тялото. Обадил се в полицията и обяснил, че е получил психически срив и сам е хванал гората.

Имал проблеми с повредена основна машина в хлебозавода

Сутринта, когато изчезна, отишъл на работа. Слизайки от колата, видял, че техникът, който трябвало да я оправи, се мотае по плаца и тепърва ще започва ремонта. Травмирал се, писнало му и поел по поляните извън града, зарязвайки телефони, документи, портфейл. Това е версията, която представил пред разследващите. Твърдял, че почти седмица бродил из храстите и се хранил с джанки. Не е ясно как при мащабното издирване и обходите северно от Павликени никой не е попаднал на следи от 54-годишния мъж.

Димитър Георгиев изчезна на 8 юли. След сигнал от близките му започна мащабна издирвателна акция с участието на полиция, жандармерия, водолази, ловци, доброволци, служители на общински звена в Павликени и близки на Георгиев.

В акцията бяха използвани дронове и специализирана техника,

а районите около хлебозавода бяха многократно претърсвани.

След изминалата седмица неофициално се обсъждаха различни хипотези около изчезването на бизнесмена - от изкупната кампания за зърно и големи финансови злоупотреби, до отвличане в опит за изнудване на големия собственик на “Мио” Паун Лазаров, вуйчо на осъдения за убийството на сестрите Белнейски Лазар Колев. Паун беше ключов свидетел по делото, а по време на разследването и заподозрян в престъплението.

Запознати казват, че появата на Георгиев става ден след разпита на собственика на хлебозавода. По-рано хора от приятелския кръг на семейството пък разказваха, че Лазаров забранил да се обаждат в полицията, докато не дойде в Павликени и лично не си изясни какво става.

Димитър Георгиев и бащата на Паун - Лазар Лазаров, вече покойник, стъпват на пазара от Пазарджик в Павликени преди повече от 20 г. Докато управителят е бил в неизвестност, са проверени и финансовите отношения помежду им във фирмата, като е имало данни за злоупотреби от страна на управителя към собственика.

Мистериозно изчезналият Димитър Георгиев обаче

отрича версията, разпространена от негови роднини, че е бил отвлечен

Докато органите на реда и доброволци го търсиха неуморно, в социалните мрежи се появи видео от ясновидката Димитринка Стайкова, според която мъжът бил жив и затворен в къща. Предрече, че е похитен заради работен казус, свързан с 5-цифрена сума.

В сряда в къщата на бизнесмена никой не отвори високата порта и нямаше признаци на живот. От хлебозавода също грубо прогониха журналистите, а охраната заключи портала без какъвто и да е коментар.

По-рано жената на Димитър - Галя Илиева, пусна пост във фейсбук, че съпругът ѝ се е прибрал жив и здрав и благодари на всички, които са ги подкрепяли.

“Тъй като преживяването беше изключително тежко, молим за разбиране и малко лично пространство в този момент, за да може той да си почине и да се възстанови на спокойствие”, моли тя. Близки до разследването казват, че от проверените телефонни разговори и съобщения с близките

излезли данни и за влошени взаимоотношения между съпрузите,

които също може да са станали причина за емоционалния срив на затворения и мълчалив Димитър.

Кметът на Павликени Емануил Манолов, който лично координираше доброволци и общински служители да се включат в издирването, също отправи благодарност.

“Това беше повод да докажем колко сме задружни като общност. Все си мисля, че семейството все пак е имало някакви насоки и съмнения, с които би трябвало да насочи органите на реда. Няколко дни стотици хора на терен, виждате какви горещини са, колко са опасни местата - земеделски райони, гористи местности, хората наистина със сърце и душа го търсиха, дори и с риск за себе си”, коментира кметът.

Той възнамерява след ден-два да се чуе с Георгиев.

“Ние сме приятели, той е член на управителния съвет на ОФК “Павликени”. Проведохме първото заседание без него, трябва да го вкараме в подготовката, пък и просто да го подкрепя, щом има нужда от успокоение”, посочи Манолов.