Над 3 млн. лева източени от два театъра, делото остава в Пловдив (Обзор)

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Фиктивно назначените служители в тях били 113

Делото за т.нар. театрална афера, при която са били източени 3 311 703 лв. през фиктивни назначения на 113 служители, започна в сряда в окръжния съд в Пловдив. “Сцена” на злоупотребите са били Родопският драматичен театър “Николай Хайтов” в Смолян и “Театрално-музикален и филхармоничен център - Разград”.

Делото ще се гледа в Пловдив въпреки възраженията на адвокатите на част от обвиняемите. Те поискаха да бъде преместено в София, но съдия Михаела Добрева и съставът ѝ не намериха причина.

Магистратите не откриха нарушения в обвинителния акт, нито причина за промяна на мерките за неотклонение на обвиняемите. Решението може да се обжалва в 7-дневен срок и ако не бъде отменено, процесът ще продължи на 14 октомври.

Пред съда се изправиха бившите директори на театрите в Смолян и Разград Румен Бечев и Левон Манукян заедно със сочения за ръководител на организираната престъпна група (ОПГ) Петко Писков и още помагачи - Атанас Георгиев, Борис Чилов, Ивайло Иванов, Иван Христов и Ивайло Асенов.

Румен Бечев поиска да си признае вината

и да получи наказание по съкратената процедура. Още един от подсъдимите склони да се съгласи с обвинението, но заради отказа на останалите това се оказа невъзможно.

Аферата бе разкрита през октомври 2024 г., когато Икономическа полиция хвана част от фиктивните служители да предават пари на един от помагачите. Първоначално се разбра за схемата в разградския театър, а после и в смолянския.

Прокурор Галин Гавраилов обясни, че работниците фантоми получавали в пъти повече пари от реалните. Ако истинските взимали между 1000 и 1500 лв., директорите по 2800-3000 лв., то фиктивните са получавали 15-20 хил. от заплати и допълнително стимулиране.

“В Родопския драматичен театър са били назначени на работа 50 служители през август-септември 2024 г. Схемата е мултиплицирана в Разград, където събитията се развиват от 10 до 26 септември, а фиктивните служители са 63-ма”, каза Гавраилов.

Бечев и Манукян са привлечени към отговорност за източване от трупата в Смолян 1 753 002,64 лв., а в Разград - 1 558 700,48 лв. Георгиев, Чилов, Христов и Асенов са

обвинени и за пране на пари,

понеже получавали и държали средствата. За двама от тях обвиненията са квалифицирани в особено големи размери.

По време на разпоредителното заседание имаше критики от адвокатите на 8-те към обвинителния акт. Защитникът на Писков Славейко Серафимов се беше подготвил с 19 точки. Той повдигна темата за 1497-те пъти, в които се говорело за неустановени лица.

Прокурор Гавраилов беше категоричен, че по-голямата част от критиките засягат въпроси по същество и не трябва да се обсъждат в разпоредително заседание.

Някои адвокати посочиха, че имало запитване до Софийския градски съд, който го пренасочил към Съда на ЕС, за правната квалификация на деянието “организирана престъпна група”, поради което според тях делото трябвало да изчака решението на европейския съд. Съдия Добрева обаче заяви, че няма основание за това. Прокурорът се съгласи, че това може да стане повод за спиране, но българският закон достатъчно добре описва какво е “организирана престъпна група”.

Адвокатката на Иван Христов Емилия Недева поиска делото да се прехвърли в София, тъй като не са ощетени двата театъра, а Министерството на културата. Прокурор Гавраилов обаче контрира, че когато бюджетите са делегирани на културните институции, то няма как да се говори за ощетяване на министерството.

Адвокатът на Левон Манукян Кирил Николов съобщи, че по случая имало начетно производство, което завършило с акт и няма как втори път да се търси отговорност за същите пари.

Съдът поряза и исканията за изменение на мерките за неотклонение на част от обвиняемите.

Левон Манукян настоя да бъде намалена гаранцията му

от 50 хил. лв. и въпреки съгласието на прокурора съдия Добрева не се съгласи.

Няколко от останалите пък поискаха да бъдат пуснати да пътуват в чужбина, но им бе отказано.