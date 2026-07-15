Европейската прокуратура наказа с “порицание” Теодора Георгиева 14 дни преди финала на драматичния ѝ мандат (Обзор)

Лаура Кьовеши отстрани първия български европрокурор още преди 1 година

Порицание е наказанието, с което Европейската прокуратура наказа Теодора Георгиева, съобщиха от офиса на Лаура Кьовеши в Люксембург. Това се случва две седмици преди края на мандата ѝ като европейски прокурор.

Първият български европрокурор е отстранена от поста повече от 1 година. През март 2025 г. срещу нея започна дисциплинарно производство заради нарушения, които е допуснала по делото за злоупотреби с европейски средства за разширение на газохранилището “Чирен”. Тогава Георгиева се оплака от натиск и заплахи.

Междувременно излязоха и записи от нейна среща с Петьо Петров - Пепи Еврото от времето, когато е само кандидат за европейски прокурор. Една от версиите бе, човекът, кадрувал в съдебната система, вероятно е помогнал за нейното назначение в Люксембург. В момента Еврото се издирва.

Становището на Дисциплинарния съвет, който е разследвал действията на Георгиева, е било да бъде наказана с порицание още в началото. След това от Европейската прокуратура

поискаха становища от Европейския парламент, Съвета на Европа

и Европейската комисия с цел да се заведе дело в Съда на ЕС за освобождаването ѝ от длъжност. До такъв процес обаче не се е стигнало.

“Като се има предвид, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли 2026 г., както и становищата на трите институции, колегията счете за уместно да приключи дисциплинарното производство с налагане на наказание “порицание”, пишат от Европейската прокуратура. Ако не бяха наложили наказанието порицание, нямаше да могат да го направят след изтичането на мандата ѝ.

Преди два месеца Лаура Кьовеши каза в интервю, че нямало друг подобен случай в историята на Европейската прокуратура и затова дисциплинарният съвет ще иска освобождаването ѝ. Тя критикува Георгиева и за срещата с Пепи Еврото. А освободената българска европрокурорка обяви, че е наклеветена без доказателства.

Българската прокуратура също започна разследване срещу Теодора Георгиева

за корупция по повод видеото Пепи Еврото

Материали от него са изпратени и на дисциплинарния съвет на Европейската прокуратура. Това са разпити на трима свидетели, които твърдят, че са виждали как тя е ходила при Пепи Еврото и е вземала пликове с по 10 хил. лв.

След това Георгиева заведе дело в Европейския съд по правата на човека срещу България заради нарушени право на изразяване, личен живот и ефективни средства за защита. В жалбата си тя описва своята версия на събитията, заради които беше отстранена временно от поста. Лаура Кьовеши

Според нея колегите ѝ в България били страхливи и зависими. Затова се наложило лично тя да разпитва свидетели. Активността ѝ провокирала компроматна война срещу нея. Пише и за саботаж на ГДБОП по дела на Европейската прокуратура, когато службата се оглавявала от Калин Стоянов.

