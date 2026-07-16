Велислава Петрова: Важно е подкрепата за Украйна да продължи

Важно е подкрепата за Украйна да продължи, за да бъде постигнат справедлив мир, както и да се поддържа натискът върху Русия, за да бъде принудена да седне на масата за преговори.

Това заяви министърката на външните работи Велислава Петрова от Киев, където е на посещение, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Външната министърка отбеляза и интереса на страната ни към сътрудничеството с Украйна в производството на дронове.

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с представители от държавите, участващи в Петата среща на върха "Украйна-Югоизточна Европа", съобщи пресслужбата на украинското президентство, цитирана от БТА.

Миналия месец премиерът Румен Радев и Зеленски обсъдиха възможностите България да използва опита на Украйна в производството на дронове.

"Украйна има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете, може да осъществим трансфер на тези технологии в България със съвместно производство, така че да помогнем и на модернизацията на Българската армия", посочи тогава Радев.

Зеленски благодари на партньорите за подкрепата им към Украйна и открои съвместната работа както на двустранно равнище, така и в рамките на Коалицията на желаещите и други многостранни формати. "Всички можете да видите какво вече постигнаха Украйна и нашият народ. На срещата на върха на НАТО в Анкара беше ясно признато, че Украйна допринася за общата сигурност на евроатлантическата общност, към която всички принадлежим", заяви украинският президент.

Във вторник премиерът Радев заяви от Париж, че страната ни няма място в коалицията на желаещите.

"Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние вярваме, че решението на този конфликт не е в удължаването му с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край не ескалацията", каза тогава премиерът.

Украинският президент пък призова за засилване на санкционния натиск срещу Москва.

"Двадесет и първият пакет от санкции вече е на масата. Моля, подкрепете този пакет. Не позволявайте на Русия да заобикаля санкциите. Трябва да се съсредоточим върху източниците на финансиране на Путин, особено върху руския енергиен износ. Парите подхранват неговите амбиции. Мирът ще се приближи, когато натискът сведе руските приходи до минимум", заяви той.

България първо изрази несъгласие с част от сакнциите в 21-ия пакет - тези срещу руския патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов. Дори се спомена думата "вето", но след това министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че страната ни няма да налага вето, но има известни резерви относно новия пакет. По-късно стана ясно, че двамата отпадат от пакета санкции и страната ни ще го подкрепи.

В срещата в Киев взеха участие също президентът на Албания Байрам Бегай, президентът на Сърбия Александър Вучич, хърватският министър-председател Андрей Пленкович, президентът на Молдова Мая Санду, румънският президент Никушор Дан, словенският министър-председател Янез Янша, вицепремиерът по европейските въпроси на Северна Македония Беким Сали, както и вицепремиерът по външните и европейските въпроси на Черна гора Филип Иванович.