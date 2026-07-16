Горя сметището край село до Пловдив, 4 екипа гасиха пожара (Снимки)

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Не са установени опасни концентрации на въздуха след замерване на РИОСВ

Пожар е избухнал на сметището край пловдивското село Рогош вчера, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът е получен край 17,10 часа, а към мястото са били насочени 4 екипа на Пожарната служба, както и химически автомобил за извършване на замерване на въздуха в района.

Мобилен екип на РИОСВ е изследвал състоянието, опасни концентрации на въздуха не са установени.

"За малко огънят да достигне от сметището до къщите. За щастие просеките, които направихме предварително, забавиха разпространението му и помогнаха да се избегне по-сериозен инцидент", написаха от кметството на село Рогош във Фейсбук и благодариха на огнеборците за бързата реакция.