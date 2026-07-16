Николай Денков: Европа вече си е направила равносметка, че не сме партньор в общите усилия

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Никой от европейските ръководители няма да порицае България, но вече са си направили равносметка, че България не е партньор в европейските усилия. Това ще има последствия.

Това каза бившият премиер и депутат от "Продължаваме промяната" Николай Денков пред БНТ.

"Когато аз бях премиер, Орбан беше с 30 млрд. евро замразени средства. Когато беше сменен, вече вървят преговори как ще бъдат освободени средствата", припомни Денков.

По думите му в момента виждаме политическа шизофрения.

"От една страна Румен Радев казва, че не иска да участва в коалицията на желаещите, от друга страна външният министър отива в Киев да затвърди подкрепата ни с подписване на декларация", каза Денков.

Според него позициите на премиера в момента поставят страната ни извън общите европейски позиции и са в рязко противоречие с международното право, което страната ни по принцип е поела ангажимента да управлява.

"Войната в Украйна трябва да приключи с възстановяване за международния мир. Русия трябва да се изтегли от Украйна и да има гаранции за сигурност, които няма да са само за Украйна, но и за цяла Европа", категоричен бе Денков.

Той коментира и бюджета, определяйки го като "изключително непрозрачен и най-вероятно със сбъркана макрорамка".

"Пример, който най-често даваме е за майките, тези 100%, които могат да им се дадат, ако се върнат на работа през втората година. Ще дам и друг пример - учениците за успех получават стипендия от 10 евро. Това е една подигравка", заяви той.

Според него заложеният дефицит няма да се реализира.

"Искам тези, които твърдят, че тове е единственият възможен бюджет, когато се окаже, че са излъгали народа, да излязат и да се извинят", каза депутатът от ПП.