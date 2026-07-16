ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо казва какво постигаме като общество...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23231380 www.24chasa.bg

Николай Денков: Европа вече си е направила равносметка, че не сме партньор в общите усилия

2044
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Никой от европейските ръководители няма да порицае България, но вече са си направили равносметка, че България не е партньор в европейските усилия. Това ще има последствия.

Това каза бившият премиер и депутат от "Продължаваме промяната" Николай Денков пред БНТ.

"Когато аз бях премиер, Орбан беше с 30 млрд. евро замразени средства. Когато беше сменен, вече вървят преговори как ще бъдат освободени средствата", припомни Денков. 

По думите му в момента виждаме политическа шизофрения. 

"От една страна Румен Радев казва, че не иска да участва в коалицията на желаещите, от друга страна външният министър отива в Киев да затвърди подкрепата ни с подписване на декларация", каза Денков.

Според него позициите на премиера в момента поставят страната ни извън общите европейски позиции и са в рязко противоречие с международното право, което страната ни по принцип е поела ангажимента да управлява. 

"Войната в Украйна трябва да приключи с възстановяване за международния мир. Русия трябва да се изтегли от Украйна и да има гаранции за сигурност, които няма да са само за Украйна, но и за цяла Европа", категоричен бе Денков. 

Той коментира и бюджета, определяйки го като "изключително непрозрачен и най-вероятно със сбъркана макрорамка".

"Пример, който най-често даваме е за майките, тези 100%, които могат да им се дадат, ако се върнат на работа през втората година. Ще дам и друг пример - учениците за успех получават стипендия от 10 евро. Това е една подигравка", заяви той. 

Според него заложеният дефицит няма да се реализира. 

"Искам тези, които твърдят, че тове е единственият възможен бюджет, когато се окаже, че са излъгали народа, да излязат и да се извинят", каза депутатът от ПП. 

НИКОЛАЙ ДЕНКОВ СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)