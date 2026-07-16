Община Стара Загора дебне нарушителите с фотокапани

Над 100 нарушения са засечени с тях от началото на годината, мнозина вече са санкционирани за незаконни сметища

"Само с общи усилия можем да наложим нулева толерантност към незаконните сметища", категоричен е секретарят на общината Николай Диков

Стотици нарушители вече са санкционирани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на територията на община Стара Загора. Общината засилва контрола срещу незаконните сметища чрез разширяване на видеонаблюдението, използване на подвижни фотокапани и активна работа на институциите, като целта е трайно ограничаване на екологичните нарушения и опазване на обществените пространства, съобщиха от общинския пресцентър.

От началото на годината е отчетен значителен ръст на установените нарушения. Само чрез системата от фотокапани са засечени над 100 случая на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, които в момента се обработват. Поетапното съставяне на актове ще започне в края на лятото.

Община Стара Загора вече разполага с мрежа от над 30 подвижни фотокапана, разположени на най-рисковите места в землищата на селата и в градските периферии. Очаква се до края на годината техният брой да се увеличи. Устройствата периодично сменят местоположението си, което позволява да бъдат обхванати всички проблемни точки. След установяване на нарушение, със съдействието на общинската полиция се установява извършителят, предоставят му се доказателствата и се съставя акт.

"Засилваме борбата с незаконните сметища и с лицата, които продължават да изхвърлят строителни и други отпадъци в землищата на населените места. Стотици вече са санкционирани, но усилията ни няма да спрат – напротив, разширяваме контрола и предприемаме още по-решителни действия", заяви секретарят на община Стара Загора Николай Диков. По думите му, ефективното противодействие е възможно единствено чрез съвместната работа на всички компетентни институции.

"Работим все по-активно със звено "Инспекторат", звено "Общинска охрана", Общинска полиция и ОД на МВР – Стара Загора. Целта ни е да ограничим екологичните щети и да опазим околната среда. Контролът ще бъде постоянен и безкомпромисен", подчерта Диков.

Той беше категоричен, че общината ще продължи да прилага най-строгите предвидени от закона санкции.

Вече има и съдебна практика, която потвърждава предприетите от нас действия. При установени нарушения ще налагаме максимално предвидените санкции. Ще бъдем особено взискателни към всички, които замърсяват обществените пространства", предупреди секретарят.

Съгласно Наредбата за обществения ред на община Стара Загора е забранено замърсяването на улици, тротоари, площади, паркове, зелени площи и други обществени територии. Предвидените санкции достигат до 5000 лева, а по Закона за управление на отпадъците глобите са от 300 до 1000 лева. Контролът се осъществява от звено "Общинска охрана", Общинска полиция и звено "Инспекторат".

Сред най-честите нарушения са изхвърлянето на чували с битови отпадъци извън определените съдове, както и на строителни отпадъци, стари мебели, автомобилни гуми и растителни отпадъци, които образуват незаконни сметища и нанасят сериозни щети на околната среда.

Особен акцент в политиката на община Стара Загора е превенцията, като ключова роля в нея имат гражданите. Според Николай Диков, активното обществено участие е сред най-ефективните средства в борбата с незаконните сметища.

"Все по-често получаваме сигнали от граждани, които не остават безучастни, когато станат свидетели на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Всяка седмица постъпват сигнали, придружени със снимки или видеоматериали, които ни помагат бързо да установим нарушителите. Наред с това нашите екипи извършват ежедневни обходи на терен и при констатирани нарушения се предприемат незабавни действия. Само с общи усилия можем да наложим нулева толерантност към незаконните сметища", каза още Николай Диков.

Сигнали за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци могат да бъдат подавани на горещия телефон на община Стара Загора – 0800 157 37. Всеки своевременно подаден сигнал позволява на контролните органи да реагират бързо и да предприемат необходимите действия срещу нарушителите, обобщават от пресцевнъра.

В заключение секретарят Диков припомни думите на Маргарет Тачър: "Ние нямаме безусловен договор за собственост над тази Земя. Всичко, което имаме, е краткосрочен договор за наем – с пълно споделено задължение за поддръжка и ремонт." По думите му, именно това е философията, с която община Стара Загора води последователната си политика за опазване на чистотата и околната среда.