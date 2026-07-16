Майката на застреляния в Каравелово Никола година след смъртта му: Как спиш, убиецо?

Експертизи бавят разследването и делото не е стигнало до съда

Една година след смъртта на 23-годишния Никола Киров, застрелян от снайпериста Нечо Цанков на купон в карловското село Каравелово, разследването не е приключило. По информация на "24 часа" експертизи бавят досъдебното производство.

На 16 юли м. г. Цанков поканил приятели, сред които и Никола, в дома си, за да отпразнуват раждането на второто му дете. След полунощ военният извадил пушка започнал да я размахва. Жена от компанията го предупредила, че ще стане беля, но Нечо Цанков ѝ отговорил: "Празна е! Спокойно, пушката е празна!" Последвал обаче изстрел, който улучил Никола, и младежът издъхнал за минути.

Нечо Цанков беше обвинен в убийство, задържан от Военния съд в Пловдив, но втората инстанция го пусна на свобода срещу гаранция от 5000 лв. След инцидента той отиде да живее в Карлово.

Година след трагедията майката на Никола се обърна към снайпериста с емоционален пост. "Питам те днес пред лицето на целия свят – как спиш, убиецо? Как гледаш децата си в очите, знаейки, че си оставил една майка и един баща без тяхното момче? Твоят син ще расте и всяка година на рождения му ден ти ще си спомняш, че си пролял кръвта на Никола. Превърна собствения си празник в лобно място за нашето дете", написа Делка Илинова. Тя е убедена, че Нечо Цанков е оставен тук, на земята, за да изживее и изстрада собствения си жив ад, от който никога няма да излезе.