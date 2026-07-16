ГЕРБ: На коя роля на Радев да вярваме за Украйна - на евроскептика или проевропейската?

Правителството се опитва да играе двойнствена, опасна игра, категоричен бе бившият външен министър Георг Георгиев

Едно казваме на българската аудитория тук, друго вършим в чужбина, трето артикулираме пред партньорите - затова вече никой от партньорите няма да гледа със сериозност на България, каза още той

Днес се чудим на коя роля на Румен Радев да вярваме - дали на евроскептика, който каза, че ще налага вето на санкциите (21-я пакет санкции срещу Русия - б.р.), този, който ни изкара от Коалицията на желаещите и каза, че България няма място в нея, защото не подкрепя философията и ролята на тази коалиция, или на Румен Радев и неговото проевропейско правителство, което чрез киевската декларация (която вчера бе подписана от външният министър Велислава Петрова - б.р.) призовава за засилване на санкциите и натиска, признава ролята на Коалицията като инструмент, който може да постигне траен и устойчив мир, осъжда руската агресия и подчертава, че само и единствено свободна, независима и сигурна Украйна може да бъде залог за сигурността и на цяла Европа.

Това заяви в кулоарите на парламента депутата от ГЕРБ и бивш външен министър в кабинета "Желязков" Георг Георгиев, след като вчера външният министър Велислава Петрова бе в Киев за Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа". Там Петрова подписа декларация, с която на практика страната ни заявява военна и финансова подкрепа за Украйна.

Това пък стана само ден, след като във вторник премиерът Румен Радев заяви от Париж, където бе за парада за националния празник на Франция - Деня на Бастилията, че България няма да участва в Коалицията на желаещите. Тя бе създадена по инициатива на Франция и Великобритания през 2025 г., неформалната група от над 30 държави координира военната подкрепа за Украйна и планира гаранции за сигурността ѝ след евентуално прекратяване на войната.

"Аз лично получих покана от президента Еманюел Макрон за участие в коалицията на желаещите, но не мисля, че мястото на България е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние вярваме, че решението на този конфликт не е в удължаването му с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край не ескалацията", каза Радев.

"Тази тежка политическа шизофрения прераства вече в международна такава. Опасявам се, че каквото и да говорим у нас, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница. Това, което редица български правителства бяха постигнали, както и това, което успяхме категорично да затвърдим в кабинета "Желязков" - че България е предвидим партньор, надежден сътрудник в НАТО, държава, която прави Източния фланг абсолютно равностоен на Северния, на Южния, може да осигурява както своята сигурност, така и тази на целия регион, в момента вече не съществува", заяви бившият външен министър от ГЕРБ в кулоарите на НС.

Според него партньорите вече не гледат със сериозност на страната ни, а причината за това е "раздвоението" на кабинета "Радев": "Едно казваме на българската аудитория тук, друго вършим в чужбина, трето артикулираме пред партньорите", обясни Георгиев.

"Неколкократно начините, по които се изразяваше българската позиция някъде по международните формати, впоследствие се отричаше само пред българските медии за вътрешнополитическа употреба. Това, което в момента се случва парекселанс (означава "в пълния смисъл на думата", "предимно". Използва се, за да се подчертае, че някой или нещо е перфектен пример за дадено качество или категория - б.р.)", заяви той.

И допълни, че когато става въпрос за декларация, под която е положен подписа на външния министър, то зад нея стои държавата.

"Никой няма съмнение в това. Тоест това, което казва премиерът на думи, сега от подписаната декларация дефакто се анулира. Това е заключителен документ от един важен и установен международен формат, какъвто е "Украйна - Югоизточна Европа". Видяхте какво е представителството в Киев - там бяха президенти, държавни и правителствени ръководители, които също са положили подписите си под тази декларация. Това е документ, който обвързва България с позиция, дори и вътре да не пише изрично "Дайте да дадем", тя ни натоварва с някакво становище, подплатено със съответната държавна стойност", каза още Георг Георгиев.

"Външният министър представлява държавата в международните отношения, няма как да слагаме разделителна линия между това, което прави премиера и това, което след това подписва външният министър. Той е натоварен, очевидно, с мандат на правителството, който използва, полагайки подписа си под този документ. Оттук нататък и премиера също е задължен от текстовете, подписани от външния министър", допълни той.

И бе категоричен, че правителството "се опитва да играе двойнствена, опасна игра".

По-рано днес депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев заяви пред NOVA, че подписаната от Велислава Петрова декларация в Киев не е обрат в позицията на правителството и управляващите за Коалицията на желаещите.

"Въпреки че външният ни министър Велислава Петрова е подписала декларация с всички останали европейски министри в Киев, тя е с пожелателен характер. Ние не пречим на Коалицията на желаещите и няма да участваме в нея. Не смятаме да даваме пари на Украйна, въпреки че в декларацията е записана военна и финансова подкрепа", каза той. Позицията на премиера, изказана във вторник за Коалицията на желаещите предизвика недоволство в опозиционните партии, като съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев видя в позицията му "геополитически завой на Изток", защото "повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси, да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени под европейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни". Според него това означава единствено изолация за България.

Премиерът Румен Радев е получил покана за парада по случай Деня на Бастилията, който се проведе днес в Париж, само заради членството на страната ни в Коалицията на желаещите. Това заяви в свой пост във фейсбук депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.

Ако няма отговор на въпросите кога започват мирните дипломатически усилия, за които цяла Европа настоява и какво направи "Прогресивна България", за да накара агресора Путин да седне на масата за преговори, днешната позиция на премиера Румен Радев в Париж е още една крачка към изолация на България от общите европейски усилия за сигурност, пък заяви зам.-шефът на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

Преди да бъде изслушан на заседанието на комисията по отбрана във вторник, коментар по темата направи и военният министър Димитър Стоянов, според когото за участие в коалицията на желаещите може да се говори само при траен мир в Украйна.

"От 2022 г. до днес се наслушахме как ще достигнем мир със сила. Казва се "Ние ще подпомагаме Украйна до пълна победа", но никой не може да отговори на въпроса какво значи пълна победа. Едните казват до определен момент, другите - до втори. Този конфликт няма как да се реши на военното поле, а на масата за преговори. Предоставянето на повече оръжия води до повече смърт. За мен, целта да убиеш колкото се може повече противници, е неприемлива. Ние да казваме "Ще постигнем мир с повече жертви", това са различни позиции. България не е сменила курса на своята политика, тя гледа на запад", категоричен бе военният министър.

Освен това Стоянов напомни, че по времето на служебното правителство през 2022 г. България се присъедини към инициативата "Sky Shield".

"Прекалено много инициативи станаха с една и съща насоченост. Говорим за противоракетната защита на НАТО, говорим за "Sky Shield", която също има ангажименти по отношение на противоракетната защита, а сега има и трета възможна инициатива, която е пряко свързана с производство на такива системи от украинска страна", заяви министърът на отбраната.