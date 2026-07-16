Гранична полиция спря Мирослав Ненков за проверка - излъчвал радиация

Гранична полиция спряла два пъти бившия здравен министър д-р Мирослав Ненков на летищата в София и Варна. За това разказа самият той във фейсбук.

Ето какво написа той:

Добро утро, Приятели. Плювните са станали неделима черта за част от нас. Плювни по всичко мърдащо. Та в тази връзка ще ви разкажа една история от вчера и днес. В рамките лечебният ми процес, преди 3 седмици изпих ниска доза Йод 131. Това е радиоактивен елемент.

Та вчера минавам проверка на сигурността на летище София и внезапно до мен се появиха двама гранични полицаи, които с делово- любезен тон ме поканиха да ги последвам. Дали не си изкарах акъла, а? Вървя аз след тях и ги уверих, че се предавам. Единият от тях ме попита дали не съм преминавал през някакви медицински процедури. Чак тогава загрях. Извадиха една машинка с размера на бар код четец. След десетина секунди машината отчете Йод 131! Направо паднах.

Същата процедура са повтори и на летище Варна. Същото професионално- любезно отношение. Оказа се, че "вратите" през, които се преминава измерват и радиация. Та ние се оплакваме, ревем, а някой някъде работи и обновява, в случая, системите за сигурност. При това на такова ниво, че хващат миниатюрни необичайности.

Ето пример, приятели, че да плюем и да храчим, вървим напред. Аз лично благодаря на момчетата и момичетата от Граничната ни полиция, че се грижат за сигурността на всички- и плюещи и нормални.

През май известният с неподражаемото си чувство за хумор анестезиолог претърпя тежка операция.