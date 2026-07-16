Денков: Няма такава държава, в която премиерът казва едно, а външният министър прави обратното

Това е поредният случай на политическа шизофрения - казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.

Това заяви в кулоарите на парламента зам.-шефът на "Продължаваме промяната" Николай Денков в кулоарите на парламента. Изказването му идва, след като вчера външният министър Велислава Петрова бе в Киев за Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа". Там Петрова подписа декларация, с която на практика страната ни заявява военна и финансова подкрепа за Украйна.

Това пък стана само ден, след като във вторник премиерът Румен Радев заяви от Париж, където бе за парада за националния празник на Франция - Деня на Бастилията, че България няма да участва в Коалицията на желаещите. Тя бе създадена по инициатива на Франция и Великобритания през 2025 г., неформалната група от над 30 държави координира военната подкрепа за Украйна и планира гаранции за сигурността ѝ след евентуално прекратяване на войната.

"Аз лично получих покана от президента Еманюел Макрон за участие в коалицията на желаещите, но не мисля, че мястото на България е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние вярваме, че решението на този конфликт не е в удължаването му с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край не ескалацията", каза Радев.

Според Денков позицията на Радев за оттеглянето от Коалицията на желаещите е изненадала Европа.

"Вчера въшният министър подписа декларация, с която не само признаваме ролята на тази коалиция, но и казваме, че ще положим усилия тя да бъде подкрепена и да бъде усилено нейното действие", каза той.

И обясни, че подписаната декларация ще бъде обвързана с още 2 акта:

"От една страна правителството беше избрано с декларацията, че то ще се грижи за социалните проблеми на хората, с грижа за бизнеса. Това, което видяхме в бюджета, е точно обратното: ограничават се социалната подкрепа на хората, увеличават се социалните разходи. То беше избрано и с декларацията за повече прозрачност. И отново, ако погледнем бюджета - изчезнали са точно тези приложения, които даваха прозрачност на разходите и за капиталовите разходи, и за общинската програма. Това са само примери за една обща посока в това правителство - говори едно, а прави точно обратното".

"И понеже виждаме, че Румен Радев обича кадрите на ИТН (въшният министър Велислава Петрова бе сред предложенията за министри на ИТН още през 2021 г., като бе спрягана за три различни сфери на управлението - б.р.), назначава ги в своя кабинет - нека припомня първия девиз, с който дойдоха те. "Няма такава държава". Няма такава държава, в която премиерът казва едно, а външният министър прави точно обратното", каза още Денков.

По-рано днес депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев заяви пред NOVA, че подписаната от Велислава Петрова декларация в Киев не е обрат в позицията на правителството и управляващите за Коалицията на желаещите.

"Въпреки че външният ни министър Велислава Петрова е подписала декларация с всички останали европейски министри в Киев, тя е с пожелателен характер. Ние не пречим на Коалицията на желаещите и няма да участваме в нея. Не смятаме да даваме пари на Украйна, въпреки че в декларацията е записана военна и финансова подкрепа", каза той.

Бившият външен министър в кабинета "Желязков" Георг Георгиев пък заяви, че от ГЕРБ се чудят на коя роля на премиера Радев да вярват - на евроскептика, или на проевропейското му правителство. И бе категоричен, че правителството "се опитва да играе двойнствена, опасна игра".

Позицията на премиера, изказана във вторник за Коалицията на желаещите предизвика недоволство в опозиционните партии, като съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев видя в позицията му "геополитически завой на Изток", защото "повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси, да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени под европейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни". Според него това означава единствено изолация за България.

Премиерът Румен Радев е получил покана за парада по случай Деня на Бастилията, който се проведе днес в Париж, само заради членството на страната ни в Коалицията на желаещите. Това заяви в свой пост във фейсбук депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.

Ако няма отговор на въпросите кога започват мирните дипломатически усилия, за които цяла Европа настоява и какво направи "Прогресивна България", за да накара агресора Путин да седне на масата за преговори, днешната позиция на премиера Румен Радев в Париж е още една крачка към изолация на България от общите европейски усилия за сигурност, пък заяви зам.-шефът на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

Преди да бъде изслушан на заседанието на комисията по отбрана във вторник, коментар по темата направи и военният министър Димитър Стоянов, според когото за участие в коалицията на желаещите може да се говори само при траен мир в Украйна.

"От 2022 г. до днес се наслушахме как ще достигнем мир със сила. Казва се "Ние ще подпомагаме Украйна до пълна победа", но никой не може да отговори на въпроса какво значи пълна победа. Едните казват до определен момент, другите - до втори. Този конфликт няма как да се реши на военното поле, а на масата за преговори. Предоставянето на повече оръжия води до повече смърт. За мен, целта да убиеш колкото се може повече противници, е неприемлива. Ние да казваме "Ще постигнем мир с повече жертви", това са различни позиции. България не е сменила курса на своята политика, тя гледа на запад", категоричен бе военният министър.

Освен това Стоянов напомни, че по времето на служебното правителство през 2022 г. България се присъедини към инициативата "Sky Shield".

"Прекалено много инициативи станаха с една и съща насоченост. Говорим за противоракетната защита на НАТО, говорим за "Sky Shield", която също има ангажименти по отношение на противоракетната защита, а сега има и трета възможна инициатива, която е пряко свързана с производство на такива системи от украинска страна", заяви министърът на отбраната.