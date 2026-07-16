Мъж получи ефективна присъда за държане на над 200 хил. фалшиви евро

51-годишен мъж получи ефективна присъда от Окръжния съд в Ловеч, заради държане на над 200 хиляди фалшиви евро.
Разследването на престъплението е започнало през февруари тази година, когато след постъпила оперативна информация, мъж с инициали В.Г. е бил спрял за проверка на път близо до ловешко село, съобщават от съда.
При извършения личен обиск, а в последствие и претърсване в жилища, обитавани от него, са открити голямо количество фалшиви банкноти на обща стойност над 205 000 евро.
Съдебният състав е признал подсъдимия за виновен. При превес на смекчаващи вината обстоятелства го е осъдил на 2 години лишаване от свобода, които да бъдат изтърпени при първоначален общ режим.
От определеното наказание се приспада времето, през което 51-годишният мъж е бил с мярка за неотклонение "задържане под стража".
Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - Велико Търново в 15-дневен срок.