15 каруци, 2 коли и 7 моторни триона прибраха горските от бракониери в Северна България

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8 393 проверки са извършили горските служители в териториалните поделения на Северноцентралното държавно предприятие за първото полугодие на 2026 г. Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград, съобщиха от държавната структура.

Направени са общо 2811 инспекции на обекти за добив на дървесина. Проверени са 2022 превозни средства, 2421 ловци, 995 други физически лица, извършващи дейности в държавните гори, както и 144 събирачи на трюфели. Съставени са 141 акта за установяване на административно нарушение по Закона за горите и 8 акта по Закона за лова и опазване на дивеча. Служителите в териториалните поделения на предприятието са констатирали 73 нарушения с неизвестен извършител.

През първите шест месеца на 2026 г. горските стражари са установили 400 пл. куб. м незаконно добита дървесина и са задържали 115 пр. куб. м бракониерски дърва за огрев.

Задържани са две моторни превозни средства и 15 каруци, използвани за превоз на незаконно добита дървесина. Конфискувани са 7 моторни триони, инструменти за дърводобив, 51 бр. ловни уреди и боеприпаси, едно незаконно и едно законно притежавано оръжие, както и 8 броя едър дивеч.

Дейностите по опазване на горските територии в обхвата на СЦДП в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград ще продължат с цел превенция и недопускане на нарушения.