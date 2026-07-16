Костадинов: Нескопосаните опити на Радев да прави лупинги предизвикват само презрение

Тези доста нескопосани опити на Румен Радев да прави някакви лупинги във въздуха, където обяснява едно, а върши друго, предизвикват само и единствено насмешка и презрение.

Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на Народното събрание, след като вчера външният министър Велислава Петрова бе в Киев за Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа". Там Петрова подписа декларация, с която на практика страната ни заявява военна и финансова подкрепа за Украйна.

Това пък стана само ден, след като във вторник премиерът Румен Радев заяви от Париж, където бе за парада за националния празник на Франция - Деня на Бастилията, че България няма да участва в Коалицията на желаещите. Тя бе създадена по инициатива на Франция и Великобритания през 2025 г., неформалната група от над 30 държави координира военната подкрепа за Украйна и планира гаранции за сигурността ѝ след евентуално прекратяване на войната.

"Нищо необяснимо няма в поведението на кабинета на Румен Радев. Това е тяхното типично двуличие - говори се едно в чужбина, в България - друго, а както виждаме, и трето в Украйна. Това е потвърджение на политиката на двуличие", категоричен бе Костадинов.

"Радев говори това, което избирателите му искат да чуят, грижи се то да бъде отразено достатъчно добре по медиите, след което се надява, че реалната политика, която провежда, която е в подкрепа на Украйна с продължаваща военна и финансова помощ, няма да може да бъде толкова добре артикулирана по медиите и хората ще останат заблудени. С други думи: елементарно лъготене", допълни той.

"Ние попринцип нямаме добър образ в международната общност, без значение дали говорим за нашите партньори, или за държавите, които нямат добри отношения с нас. За съжаление през последните 36 г. българската външна политика стана синоним на слагачество и слугинаж", заяви Костадинов.

"За мен това е унизително като българин, защото отношението не е към Румен Радев. Той е просто един от поредните безлични премиери, които просто изпълняват това, което им се каже. За тях дори името на Радев няма да бъде запомнено. Въпросът е, че изграждат и той, и предшествениците му от ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС, Тройни коалиции, НДСВ, един образ на България, който е изключително нелицеприятен. Нас не ни уважават, да не кажа, че направо ни презират като държава и народ", каза още лидерът на най-малката парламентарна група в 52-то НС.

По-рано днес депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев заяви пред NOVA, че подписаната от Велислава Петрова декларация в Киев не е обрат в позицията на правителството и управляващите за Коалицията на желаещите.

"Въпреки че външният ни министър Велислава Петрова е подписала декларация с всички останали европейски министри в Киев, тя е с пожелателен характер. Ние не пречим на Коалицията на желаещите и няма да участваме в нея. Не смятаме да даваме пари на Украйна, въпреки че в декларацията е записана военна и финансова подкрепа", каза той.

Бившият външен министър в кабинета "Желязков" Георг Георгиев пък заяви, че от ГЕРБ се чудят на коя роля на премиера Радев да вярват - на евроскептика, или на проевропейското му правителство. И бе категоричен, че правителството "се опитва да играе двойнствена, опасна игра".

Според зам.-шефът на "Продължаваме промяната" Николай Денков "Няма такава държава, в която премиерът казва едно, а външният министър прави обратното". И допълни, че това е "поредният случай на политическа шизофрения - казва се едно, след което веднага се прави точно обратното".

Това се прави само с една единствена цел - да се експлоатира русофилският вот за президентските избори, заподозря пък съпредседателят на "Да, БГ" Ивайло Мирчев.

Позицията на премиера, изказана във вторник за Коалицията на желаещите предизвика недоволство в опозиционните партии, като съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев видя в позицията му "геополитически завой на Изток", защото "повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси, да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени под европейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни". Според него това означава единствено изолация за България.

Премиерът Румен Радев е получил покана за парада по случай Деня на Бастилията, който се проведе днес в Париж, само заради членството на страната ни в Коалицията на желаещите. Това заяви в свой пост във фейсбук депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.

Ако няма отговор на въпросите кога започват мирните дипломатически усилия, за които цяла Европа настоява и какво направи "Прогресивна България", за да накара агресора Путин да седне на масата за преговори, днешната позиция на премиера Румен Радев в Париж е още една крачка към изолация на България от общите европейски усилия за сигурност, пък заяви зам.-шефът на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

Преди да бъде изслушан на заседанието на комисията по отбрана във вторник, коментар по темата направи и военният министър Димитър Стоянов, според когото за участие в коалицията на желаещите може да се говори само при траен мир в Украйна.

"От 2022 г. до днес се наслушахме как ще достигнем мир със сила. Казва се "Ние ще подпомагаме Украйна до пълна победа", но никой не може да отговори на въпроса какво значи пълна победа. Едните казват до определен момент, другите - до втори. Този конфликт няма как да се реши на военното поле, а на масата за преговори. Предоставянето на повече оръжия води до повече смърт. За мен, целта да убиеш колкото се може повече противници, е неприемлива. Ние да казваме "Ще постигнем мир с повече жертви", това са различни позиции. България не е сменила курса на своята политика, тя гледа на запад", категоричен бе военният министър.