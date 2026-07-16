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ПБ искат и частните болници да провеждат търгове за лекарства като държавните

Павлета Давидова

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Ще сложим край на източването на част от публичния ресурс", каза зам.-шефът на здравната комисия в парламента Георги Илиев Снимка: Румяна Тонева

"Нашата промяна ще доведе до централизирани търгове с рамково споразумение с болниците и централния орган по провеждане на поръчката. Това ще уеднакви цената и ще определи пределна такава във всяка болница", каза Георги Илиев

С промени в 2 закона "Прогресивна България" твърди, че ще пресече част от източването на публичен ресурс в здравната сфера. На брифинг в парламента зам.-шефът на здравната комисия Георги Илиев обяви, че ще внесат изменения в Закона за обществените поръчки и този за лекарствени продукти в хуманната медицина.

Реално ПБ иска и частните болници да провеждат търгове за лекарства по Закона за обществените поръчки. Илиев напомни, че частните лечебни заведения често заобикалят текстовете, според които всички са еднакви и равнопоставени, независимо от собствеността.

"Това води до различни цени на едни и същи медикаменти, заплащани от касата във всяко заведение", настоя той.

"Промяната за лекарствата е за 2 основни групи. Това са лекарства, разрешени за употреба в България, но не са разпространени, а другите са тези, които нямат разпространение в България. Нашата промяна ще доведе до централизирани търгове с рамково споразумение с болниците и централния орган по провеждане на поръчката. Това ще уеднакви цената и ще определи пределна такава във всяка болница. Ще спре порочната практика едно лекарство в една болница да е за 50 евро, а в друга да има шокиращи случаи на десетократна или стократна цена. Ще сложим край на източването на част от публичния ресурс",  каза зам.-шефът на здравната комисия в парламента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ще сложим край на източването на част от публичния ресурс", каза зам.-шефът на здравната комисия в парламента Георги Илиев

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