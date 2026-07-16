Омбудсманът настоя „Топлофикация София" да махне от сметките дните без топла вода

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до изпълнителния директор на „Топлофикация София" ЕАД Петър Петров по повод обявеното от 3 до 10 август 2026 г. временно спиране на топлата вода за клиентите, захранвани от ТЕЦ „София", заради годишния планов ремонт на топлоизточника и топлопреносната мрежа, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

На 13 юли от дружеството съобщиха, че в периода от 3 до 10 август 2026 г. включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, топлозахранени от ТЕЦ „София".

От дружеството посочват още, че причината за временното спиране е извършването на годишния планов ремонт в ТЕЦ „София" и по топлопреносната мрежа. Дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топлоснабдяването.

В писмото си омбудсманът подчертава, че своевременното изпълнение на ремонтните дейности и профилактиката на съоръженията са от ключово значение за сигурното и качествено топлоснабдяване. В същото време обаче обръща внимание, че плановото спиране ще засегне десетки хиляди жители на столицата, поради което е необходимо дружеството да предприеме всички необходими мерки за защита на своите клиенти.

„С оглед на изложеното, смятам, че е необходимо да информирате засегнатите от временното планово спиране на топлата вода, че дните без топлоснабдяване ще бъдат правилно отчетени от „Топлофикация София" ЕАД в месечните им фактури за прогнозно потребление на топлинна енергия през м. август 2026 г. и в съответствие с това месечните им сметки за топла вода ще бъдат намалени", пише общественият защитник.

Посочва още, че това е важна предпоставка за открит диалог с потребителите и за укрепване на доверието между дружеството и неговите клиенти.

В писмото си омбудсманът настоява не само за стриктното спазване на обявения осемдневен срок за извършване на ремонта, но и за възможностите той да бъде съкратен, за да се ограничат неудобствата за хората.

В писмото си Делчева обръща внимание и на необходимостта от обезопасяване на всички ремонтни обекти, както и от своевременно възстановяване на евентуално увредените улични и тротоарни настилки след приключване на дейностите.

Временното прекъсване на топлоподаването ще засегне района между бул. „История славянобългарска", ул. „Заводска", ул. „Индустриална", ул. „Владайска река", бул. „Данаил Николаев", ул. „Проф. Милко Бичев", ул. „Мърфи", бул. „Мадрид", бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", ул. „Фритьоф Нансен", бул. „Патриарх Евтимий", ул. „Прага", ул. „Пенчо Славейков", бул. „Ген. Тотлебен", ул. „Йоаким Кърчовски", ул. „Камен Андреев", ул. „Охридско езеро", ул. „Гюешево", бул. „Инж. Иван Иванов", ул. „Д-р Калинков", бул. „Константин Величков", бул. „Ал. Стамболийски", ул. „Татарли", ул. „Индже войвода", бул. „Тодор Александров", ул. „Зографски манастир", ул. „Цар Симеон", ул. „Хайдут Сидер", ул. „Крум Хр. Стоянов", ул. „Йосиф Щросмайер", ул. „Скопие", ул. „Рожен", ул. „Александър Михов", бул. „Илиянци" и Надлез „Надежда".

Без топлоподаване ще останат още ж.к. „Надежда" 1, 2 и част от 4 (блокове 401–422 включително), ж.к. „Толстой", блокове 41 и 42 в ж.к. „Свобода", ж.к. „Илиянци", ж.к. „Света Троица", ж.к. „Фондови жилища", НПЗ „Военна рампа", блокове 1–4 в ж.к. „Илинден", ж.к. „Зона Б-5", ж.к. „Зона Б-5-3", ж.к. „Зона Б-18", ж.к. „Зона Б-19" и ж.к. „Банишора".

Засегнат ще бъде и район в ж.к. „Лозенец", ограничен от бул. „Евлоги Георгиев", ул. „Крум Попов", ул. „Цанко Церковски", ул. „Капитан Андреев", бул. „Черни връх", ул. „Лале", ул. „Теодоси Търновски", ул. „Кръстьо Сарафов", ул. „Милин камък", ул. „Миджур", бул. „Христо Смирненски", ул. „Архитект Йордан Миланов", ул. „Борова гора", ул. „Кирил Видински" и бул. „Драган Цанков".