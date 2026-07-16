Петър Витанов: Велислава Петрова отиде в Киев да преговаря за енергетиката, военна помощ няма

Тези, които са прочели декларацията, могат да видят, че става въпрос след подписване на мирно споразумение, такова още няма, настоя шефът на парламентарната група на "Прогресивна България"

България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения, няма да блокира такива, а преглежда своите ангажименти индивидуално, поединично. Не е колизия изказването на премиера и това на външния министър Велислава Петрова.

Това обяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов на брифинг в парламента, след като управляващите и премиерът Румен Радев станаха обект на критики в непостоянност на позициите спрямо Украйна.

Повод за това бе подписът, който външният министър Велислава Петрова сложи под декларация, която де факто дава зелена светлина за военна и финансова подкрепа за Украйна. Тя е в Киев за Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа". Ден преди това обаче премиерът Румен Радев заяви от Париж, че България няма да участва в Коалицията на желаещите. Това е неформална група, която трябва да координира военната подкрепа за Украйна и да планира гаранции за сигурността ѝ след евентуално прекратяване на войната.

Витанов обаче настоя, че външната министърка е била в Украйна за енергийни преговори.

"Тя е в Киев за затвърждаване и засилване на двустранното сътрудничество в сферата на енергетиката преимуществено, част от по-широкия контекст от развитието и на партньорството с Турция, необходимостта на Украйна за запълване на газовите хранилища, които са най-големите в Европа", настоя шефът на парламентарната комисия по външна политика.

Витанов подчерта, че декларацията е политически, а не юридически документ и "няма правно обвързващ характер".

"През последните месеци за пръв път България демонстрира гръбнак. Тя не блокира европейски решения, но има своя позиция.

Тези, които са прочели декларацията, могат да видят, че става въпрос след подписване на мирно споразумение, такова още няма. А по отношение на военните средства - нямаме възможност за такъв тип помощ", каза още депутатът от мнозинството.

"Нашата позиция не се променя, може да засилим подкрепата към Украйна, но само според възможностите на България, премиерът го каза много ясно в началото на седмицата", включи се по темата и съпартиецът му Георги Илиев.