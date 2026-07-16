Йорданка от Раковски намери портфейл със 7000 евро и го върна

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Шефът на полицията в Пловдив й изпрати благодарствен адрес за честността

Йорданка Генчева от Раковски намери мъжки портфейл с лична карта, шофьорска книжка, банкови карти и 7000 евро вътре и без да се колебае, го занесе в сградата на полицията. За доблестната постъпка съобщават от МВР, чийто шеф в Пловдив ст. комисар Васил Костадинов е изпратил на жената благодарствен адрес за нейната честност, висок морал и човечност получава

Официалното писмо й е връчено от началника на районното управление гл. инспектор Миньо Борисов. Генчева е намерила портфейла на 5 юли, докато била на стоковия пазар в града. Полицаите установили кой е собственикът му и загубените пари и документи му били върнати.