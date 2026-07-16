Депутатите "пуснаха" отпадането на ограниченията за секции в чужбина

Най-вероятно наесен ще гласуваме само на машини - това предвиждат законопроектите, които минаха на първо четене днес

Без изненади парламентът задвижи напред 4 от шестте законопроекта за промени в Изборния кодекс. Измененията на ДПС и "Възраждане" не минаха, а единствено двете формации са срещу отпадането на ограниченията за броя секции в страни извън Европейския съюз.

Тестовете на ДПС за отпадане на уседналостта за местни и европейски избори, както и за включване на възможност за агитация и на други езици получиха само 17 "за", 179 депутати бяха против, а петима от ДБ се въздържаха.

"Възраждане" настояват хартиеното гласуване да отпадне дори и в малките секции, защото не помага за честността на изборния процес. Те искат и отпадане на номера в бюлетината - подредбата да става по азбучен ред, вместо със сегашния жребий за номера. Другата идея е видео наблюдение, което да не е публично в изборния ден, а да се съхранява с изборните книжа, защото нарушения ставали и по време на самия изборен ден, не само при наблюдението. Те обаче получиха само 41 гласа "за" (два от ПБ, 15 от ДБ, 14 от ПП и 10 от самите тях), 167 "против", а двама от ПБ се въздържаха.

Така напред минават и четирите законопроекта за отпадане на текстовете, предвиждащи ограничение до 20 изборни секции в страни извън Европейския съюз. Най-вероятно наесен ще гласуваме за президент само на машина, ако секцията е над 350 души.

Когато законопроектите се гледаха на първо четене в правната комисия, шефката й проф. Янка Тянкова призна, че измененията се правят конкретно за вота за държавен глава. След това ще има ново отваряне на изборния кодекс, сега се решавали само най-спешните проблеми.

Законопроектът на управляващите срещна и най-голямата депутатска подкрепа днес - 174 "за", 38 "против" и нито един въздържал се.

Очаквано най-острият дебат бе по това да има или не машини, сигурни ли са те. Спор имаше и по предложението на ПБ МВР да се включи в сертифицирането им, както и по броя на секциите за гласуване в чужбина.

Защитата, която ГЕРБ направиха на хартиеното гласуване провокира Мирослав Иванов от ПП. "Не слушайте свободните съчинения на ГЕРБ и ДПС, че машините са компроментирани, единствените доказателства, които тези 2 формации някога са представяли за това, са 2 протокола от Мустафа Карадайъ с разминаване от по един глас между протоколите от гласуване с машина и хартиени разписки. Два гласа, и единият бе за разписка, изядена от една жена", каза той.

Хамид Хамид от ДПС пък настоя, че много машини така и не тръгвали при гласуване. "Най-голямо доказателство е, че всички държави е Европа, които ги ползва, вече не ги ползваха и никога няма да ползват тези консервни кутии. Ползва ги само една малка белгийска провинция. Бутан и Индия ги ползват, но сигурно са по добри", заяви той.

Хамид отново поиска други машини, амеркански, а не наличните.

Велислав Величков от ПП пък посъветва ДПС да си организират "един технически курс, софтуер, хардуер". И напомни, че имало секции, в които машините дори не били пуснати, защото "членовете не са включили в контакт кабелчето на машините". Гласуването отвъд океана пък било разновидност на хартиеното, но преминаващо през машина. Освен това и там имало проблеми с "едни перфорирани бюлетини за важни избори".

Той напомни, че през 2021 г. за три парламентарни избора с машини е имало трима различни победители - ГЕРБ, ИТН и ПП-ДБ. "Къде бяха отвертките - минаваха от ГЕРБ в ИТНБ, ПП-ДБ? А кодовете на машините, то не е като да си дадете кода на банковата карта и да заработи", отговори той на Хамид, който заяви, че покрай машните из страната били хвърчали отвертки ( за манипулации - б.р.)

Величков обаче каза, че новият параграф 57, който касае председателя на ЦИК обаче го притеснявал - покрай "нормалните правомощия на главата на един колективен орган, се дава свръх роля на председателя да взема еднолични решения".

Александър Иванов от ГЕРБ призна, че сам е гласувал за въвеждане на машинен вот през 2019 г. На последните избори през април 2026 г. при над 3,2 млн. гласували, 1,7 млн. са избрали хартиена бюлетина.

През 2021 г. от април до юли, когато бе въведен изцяло машинният вот пък гласувалите спаднали с 600 хиляди. "Случайно, или не, пенсиите си получават точно толкова хора - приблизително 600 хил. български граждани", каза той.

"Да се одитира софтуера от МВР, е леко казано скандално, няма представител на МВР, който да каже дали е възможно да се одитират от това ведомство. Не съм чувал в Европа силова институция да го играе независим проверяващ на машините", каза депутатът от ГЕРБ.

Иванов настоя и за запазване на ограниченията за секции като акцент е запазването на възможността за консулства и официални посолства. "Това е утвърдена практика в много страни в ЕС. Преди да се увеличават секциите в трети страни е редно да видим за метод, който гарантира честнотта на изборите и независимото наблюдение", категоричен е той. И посочи, че липсват видеофайлове от броенето в секциите зад граница.

Божидар Божанов от ДБ обяви тезата за технически неграмотните пенсионери за обидна, а социологическо проучване показвало, че при възрастовата група 65+ доверието в машините е по-високо отколкото в други групи.

Всички ще се справят, защото статистиката го показва, отсече Николета Тодорова от ПБ.

Шефът на парламентарната група на мнозинството Петър Витанов обясни защо искат да включат МВР в сертифицирането на машините. "Стремежът е да се включат повече органи", каза той. И стана ясно, че към момента за това отговаряли различни звена, подчинени основно към министерството на инистерството на електронното управление, което обаче по решение на премиера Румен Радев вече е част от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

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