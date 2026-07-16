Оставиха в ареста мъж, заплашил с пистолет и ограбил таксиметров шофьор

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Троен състав на Окръжния съд във Враца потвърди определението на Районния съд в Козлодуй, с което спрямо К. В. е взета най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Съдът остави без уважение жалбата на обвиняемия, с която се искаше постановяването на по-лека мярка за неотклонение.

Срещу К. В. са повдигнати обвинения за две престъпления. Според обвинението, на 6 юли т.г. на паркинг зад магазин в Козлодуй той принудил със сила и заплаха с пистолет таксиметровия шофьор А. Р. да го закара с лекия си автомобил до дома на баща му в крайдунавския град. За това престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода" до шест години.

Второто обвинение е, че К. В. е отнел със сила 180 евро от таксиметровия шофьор. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда наказание „лишаване от свобода" от три до 10 години.

Окръжният съд прие, че и двете деяния представляват тежки умишлени престъпления. Магистратите са преценили още, че съществува реална, конкретна и актуална опасност обвиняемият да извърши престъпление, ако бъде освободен.

Определението на Окръжния съд – Враца е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.