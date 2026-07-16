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Директорът на ОДМВР-Монтана старши комисар Иван Аврамов е удостоен с „Почетен медал на МВР"

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Директорът на ОДМВР-Монтана старши комисар Иван Аврамов е удостоен с „Почетен медал на МВР"

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Директорът на Областната дирекция на МВР в град Монтана старши комисар Иван Аврамов е награден с високото професионално отличие "Почетен медал на МВР" със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Присъждането на наградата се извършва на основание Закона за МВР по повод професионалния празник на министерството. Отличието се дава за проявена висока инициативност, както и за постигнати трайни резултати при изпълнението на служебните задачи.
Това е второто голямо признание за ръководителя на ОДМВР-Монтана в рамките на последните два месеца. Преди броени седмици старши комисар Аврамов бе удостоен и с „Почетен знак на МВР – III степен" за съществен конкретен принос и изключителен професионализъм при противодействието на престъпността. Отличието бе присъдено за създадената от него ефективна организация за гарантиране на прозрачността на изборния процес и успешното разкриване на престъпления против политическите права на гражданите по време на парламентарните избори, проверени на 19 април т.г.Директорът на ОДМВР-Монтана старши комисар Иван Аврамов е удостоен с „Почетен медал на МВР"

Директорът на Областната дирекция на МВР в град Монтана старши комисар Иван Аврамов е награден с високото професионално отличие "Почетен медал на МВР" със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Присъждането на наградата се извършва на основание Закона за МВР по повод професионалния празник на министерството. Отличието се дава за проявена висока инициативност, както и за постигнати трайни резултати при изпълнението на служебните задачи.
Това е второто голямо признание за ръководителя на ОДМВР-Монтана в рамките на последните два месеца. Преди броени седмици старши комисар Аврамов бе удостоен и с „Почетен знак на МВР – III степен" за съществен конкретен принос и изключителен професионализъм при противодействието на престъпността. Отличието бе присъдено за създадената от него ефективна организация за гарантиране на прозрачността на изборния процес и успешното разкриване на престъпления против политическите права на гражданите по време на парламентарните избори, проверени на 19 април т.г.

Директорът на ОДМВР-Монтана старши комисар Иван Аврамов е удостоен с „Почетен медал на МВР"
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