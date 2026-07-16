Кърмене, „кенгуру - грижа" и възстановяване след раждане са темите на новото издание на „Академия за родители" в Русе

Община Русе, в партньорство с университетските болници „Канев" и „Медика", организира ново издание на „Академия за родители" на 30 юли, от 10 ч. в Регионална библиотека „Любен Каравелов", съобщиха от общината.

Събитието е част от утвърдената инициатива „Общинско училище за родители" и е изцяло посветено на грижата за най-малките, детското здраве и предизвикателствата, пред които се изправя всяко семейство. В рамките на срещата бъдещите и настоящи родители ще имат възможност да разговарят директно с медицински специалисти от двете лечебни заведения в Русе, от които да получат компетентни съвети, практични насоки и научно доказана информация по теми, свързани с бременността, раждането, грижите за новороденото и ранното детско развитие.

Програмата на предстоящото издание ще постави фокус върху няколко важни теми за младите семейства. Акушерката Красимира Христова ще обясни значението на кърменето като приоритет и как се създават устойчиви системи за подкрепа на майките. Внимание ще бъде обърнато и на възстановяването на жената след раждане, като акушерката и кинезитерапевт Мариела Симеонова ще представи щадящи и ефективни методи за физическа активност и гимнастика. За съвременния подход „Кенгуру - грижа" за новородени и недоносени бебета, който насърчава ранния контакт „кожа до кожа", ще разкаже акушерката Моника Йорданова.

Инициативата обединява усилията на местната администрация и на здравните специалисти да се осигурят на семействата достъпни знания и практическа подготовка за отглеждането и възпитанието на децата.