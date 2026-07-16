Съдят просяк за убийството на мъж с дървен кол на автогара в Пловдив

Двамата се гонели и обиждали в района на гарата, просякът му нанесъл 5 удара

Всичко станало пред много хора, но никой не се намесил

Окръжната прокуратура в Пловдив е предала на съд 51-годишен просяк, обвинен в умишлено убийство с дървен кол на мъж по хулигански подбуди.

На 19 септември м.г. около 22 часа 52-годишният пострадал се намирал на автогарата и изчаквал рейса за турския град Бурса, където живеел. Няколко месеца по-рано се бил прибрал в Пловдив при близките си и работел като строител. Докато чакал автобуса, в района на автогарата срещнал обвиняемия и негов приятел. Те често просели наоколо и понякога проявявали вербална агресия, ако не получат пари. Пострадалият мъж ги видял край оградата и попитал защо го били ограбили по-рано през деня. Това ядосало просяка, който се отдалечил за кратко и се върнал с двуметров дървен кол. Насочил се към пострадалия и двамата започнали да се гонят в района на автогарата. Те викали и се обиждали. 51-годишният мъж нанесъл пет удара на пострадалия. Един от тях е бил в главата, при който дървения кол се счупил. Според съдебномедицинската експертиза на пострадалия му е била причинена тежка черепно-мозъчна травма, в резултата на което е починал в болницата на 22 септември.

Действията на двамата мъже са били видени от много хора на автогарата, но те не се намесили. Само един от тях е подал сигнал на телефон 112.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение "задържане под стража". Той е осъждан преди.