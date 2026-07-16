Неизвестен стрелял по фотоволтаични панели в Гурково

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Полицията разследва стрелба по фотоволтаични панели, монтирани върху покривите на халета в двора на фирма в Гурково, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът е подаден малко преди 16:00 часа вчера от 53-годишен мъж. По лицевата страна на седем от панелите са открити пробойни от куршуми. На мястото е намерен и един куршум с неустановен калибър.

Не е изяснено кога точно е стреляно по съоръженията. Според полицията повредите са нанесени в периода от началото на годината до вчера.

Районното управление в Казанлък е образувало досъдебно производство. Разследването се води под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.