Общинският съвет одобри обединяването на Общинския младежки дом и Международния младежки център в Русе

Общинският съвет в Русе прие предложението на местната администрация да се обединят дейностите на досегашния Общински младежки дом и Международния младежки център в една обща структура, която ще предоставя по-широки възможности за развитие, обучение и международен обмен на младите хора в общината.

Новият Международен младежки център – Русе ще се намира в ремонтираната сграда на бившия Дом на учителя на ул. „Александровска" 29. Той ще надгради дългогодишните традиции на Общинския младежки дом, като съчетае утвърдените форми на работа с деца и младежи с възможностите, които предоставят европейските и международните младежки програми. Центърът ще работи в съответствие със Закона за младежта и стандартите на Съвета на Европа за качествена младежка работа и неформално образование, съобщиха от общината.

Приетият от Общинския съвет правилник на Центъра определя основните цели и дейности на новата структура. Сред тях са насърчаването на гражданското участие и доброволчеството, развитието на лидерски умения, подкрепата за международната мобилност на младите хора, както и реализирането на проекти и инициативи в областта на младежките политики.

Международният характер на центъра ще бъде развиван чрез организирането на международни обучения и младежки обмени, работа с доброволци, участие в международни мрежи и партньорства, както и чрез трансгранично сътрудничество. По този начин Русе ще разполага с модерен младежки център, който ще отговаря на европейските стандарти и ще създава нови възможности за младите хора от региона.

В хода на подготовката на правилника бяха проведени обществени консултации, като част от постъпилите предложения от неправителствени организации, граждани и общински съветници бяха включени в окончателния му вариант.

С решението си общинските съветници определиха числеността на персонала на Международния младежки център на 19 щатни бройки, което ще осигури необходимия експертен капацитет за разширената дейност на структурата.