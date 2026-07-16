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Евтим Милошев: Паметта за Левски е отговорност и към бъдещето

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Министърът на културата Евтим Милошев

Съхраняването на историческата памет за Васил Левски е необходимо за опазването на българската национална идентичност. Около това послание беше изградено словото на министъра на културата Евтим Милошев по време на тържественото отбелязване на 189 години от рождението на Апостола на свободата в Националния исторически музей.

Милошев подчерта, че делото на Левски не се ограничава до борбата за национално освобождение. Неговата представа за справедлива и демократична държава, основана на равенство пред закона, гражданска отговорност и зачитане на човешкото достойнство, остава значима и в съвременността.

По думите на министъра почитта към Апостола е едновременно признателност към миналото и поемане на отговорност за бъдещето. Той определи Левски като една от най-значимите личности в българската история и посочи, че паметта за него е част от основата, върху която се изгражда националната идентичност.

В словото си Милошев открои и ролята на музеите. Според него те не само съхраняват свидетелствата за миналото, но и изграждат връзка между поколенията, като поддържат жив спомена за личностите, положили духовните и държавните устои на България, пише БТА.

На честването в Слънчевата зала на Националния исторически музей присъстваха министърът на образованието проф. Георги Вълчев, заместник-министърът на културата Пламен Славов, ръководителят на Държавна агенция „Архиви" доц. Михаил Груев и ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. д-р Елиза Стефанова. Сред гостите бяха и генералните директори на БТА и БНР Кирил Вълчев и Милен Митев.

Министърът на културата Евтим Милошев

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