Две деца са с опасност за живота след удар между кола и мотор в Огняново

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Две момчета са с опасност за живота след тежка катастрофа между лек автомобил и нерегистриран мотоциклет в село Огняново, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 21:05 часа на 15 юли на ул. „Димитър Кемалов".

По първоначални данни лек автомобил, управляван от 63-годишен мъж от селото, при завой наляво е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е сблъскал с мотоциклет „КТМ", който не е бил регистриран по надлежния ред.

При удара тежко е пострадал 16-годишният неправоспособен водач на мотоциклета. Той е получил черепно-мозъчна травма, фрактура на бедрото и счупване на поясен прешлен.

Пострадало е и малолетно момче, което се е возило на мотоциклета. То е с мозъчен кръвоизлив и контузия на бял дроб.

Двете момчета, които са от село Огняново, са настанени за лечение в МБАЛ – Гоце Делчев с опасност за живота.

Пробите на 63-годишния водач на лекия автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая се води разследване за изясняване на причините за тежкия пътен инцидент.