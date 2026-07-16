ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аржентина и Испания ще играят във финала втория си...

Времето София 34° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23233130 www.24chasa.bg

Две деца са с опасност за живота след удар между кола и мотор в Огняново

1548
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Линейка СНИМКА: Архив

Две момчета са с опасност за живота след тежка катастрофа между лек автомобил и нерегистриран мотоциклет в село Огняново, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 21:05 часа на 15 юли на ул. „Димитър Кемалов".

По първоначални данни лек автомобил, управляван от 63-годишен мъж от селото, при завой наляво е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е сблъскал с мотоциклет „КТМ", който не е бил регистриран по надлежния ред.

При удара тежко е пострадал 16-годишният неправоспособен водач на мотоциклета. Той е получил черепно-мозъчна травма, фрактура на бедрото и счупване на поясен прешлен.

Пострадало е и малолетно момче, което се е возило на мотоциклета. То е с мозъчен кръвоизлив и контузия на бял дроб.

Двете момчета, които са от село Огняново, са настанени за лечение в МБАЛ – Гоце Делчев с опасност за живота.

Пробите на 63-годишния водач на лекия автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая се води разследване за изясняване на причините за тежкия пътен инцидент.

Линейка СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание