Задържаха мъж за серия вандалски прояви в Генерал Тошево

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Задържаха мъж, извършил вандалски прояви в магазин и частни домове в Генерал Тошево, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 15 юли след проведени полицейски действия служители на Районното управление на МВР в Генерал Тошево задържат 41-годишен мъж.

В хода на работа е установено, че той е съпричастен към увреждане на стъклопакет на магазин за хранителни стоки, входна врата и външна мазилка на частни домове на територията на града.

По трите случая се работи в условията на досъдебно производство.