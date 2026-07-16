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Външно: България не е поемала ангажимент за по-активно участие в Коалицията на желаещите

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Велислава Петрова СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларация, която задължава България да засили участието си в „Коалицията на желаещите" за Украйна. Това заявиха от Министерството на външните работи в позиция до медиите.

Петрова участва в сряда в петата среща на върха „Украйна – Югоизточна Европа", проведена в Киев.

По-рано от опозицията обвиниха правителството в непоследователност по темата. Като аргумент беше посочено разминаването между заявената от премиера Румен Радев позиция, че България няма да участва в коалицията, и твърдението, че външният министър е подписала декларация в нейна подкрепа.

На сайта на украинското външно министерство е публикуван текстът на приетата в Киев декларация, като България е посочена сред държавите, които са я подкрепили, пише БТА.

„Коалицията на желаещите" обединява западни държави, подкрепящи отбраната на Украйна срещу Русия. Френският президент Еманюел Макрон съобщи във вторник, че коалицията планира военни учения в държави, съседни на Украйна.

Велислава Петрова СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

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