Изложбата „Два лъва, една кауза" в Русе представя ролята на Уилям Гладстон за българската свобода

Британското посолство в България организира изложбата „Два лъва, една кауза" по повод 150-годишнината от Априлското въстание. Експозицията е посветена на ролята на британския държавник Уилям Гладстон за превръщането на българската кауза в европейски въпрос. Изложбата се реализира с подкрепата на Община Русе и ще бъде представена в Русе на 16 юли във фоайето на Доходното здание.

Експозицията проследява как събитията от 1876 г. и силата на публичното слово променят политическия дневен ред на Европа. Чрез своя памфлет „Българските ужаси и Източният въпрос" Уилям Гладстон мобилизира общественото мнение във Великобритания и поставя морален натиск върху политиката на великите сили, превръщайки защитата на българския народ в кауза с международен отзвук.

„Два лъва, една кауза" представя ключови исторически моменти, които свързват България и Обединеното кралство още преди повече от век и половина. Експозицията съчетава въздействащ разказ, редки архивни изображения и интерактивен екран със специално подготвено видео съдържание от Британското посолство, което позволява на посетителите да преживеят историята по съвременен и ангажиращ начин.

Изложбата отправя и актуално послание за ролята на свободното слово и общественото мнение като двигатели на обществената и политическата промяна – урок, който остава значим и днес, съобщиха от община Русе.

„Това е история за това как идеите, моралът и смелостта могат да променят съдбата на една държава", посочва британският посланик в България Н. Пр. Натаниел Копси. По думите му Гладстон избира принципите пред удобството и показва, че гласът на съвестта може да отекне далеч отвъд националните граници.

Експозицията ще бъде отворена за посетители до септември, като входът е свободен. След София, Копривщица и Велико Търново, Русе е следващият град от националния маршрут на изложбата, преди тя да продължи към Варна.