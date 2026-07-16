Измамиха възрастен мъж на автогарата в Монтана по схемата "уговорка с роднина"

Служители на сектор „Криминална полиция" към РУ Монтана разкриха извършител на измама в района на автогарата в Монтана, осъществена по схемата „уговорка с роднина", съобщиха от полицията.

Възрастен жител на село Дълги дел, община Георги Дамяново, подал жалба в полицейското управление, в която съобщил, че на 1 юли около 13,30 ч. непознат го въвел в заблуждение на автогарата в Монтана. Измамникът му продал батерия „Варта" за 40 евро, като го излъгал, че има предварителна уговорка за покупката с неговия син. След като платил сумата и взел вещта, потърпевшият разговарял със сина си и разбрал, че е станал жертва на престъпление.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия криминалистите от РУ Монтана установили извършителя – 53-годишен криминално проявен и осъждан жител на кв. „Огоста" в Монтана. Мъжът е установен, отнетите пари са върнати на собственика. Материалите по преписката ще бъдат докладвани на прокуратурата.