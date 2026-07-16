Спешно премахват 15000 опасни дървета под далекопроводите, за да спрат аварии и пожари

Областният управител на Велико Търново свика кризисен щаб след оплаквания за чести прекъсвания на тока

Конструктивен диалог за бързото и ефективно премахване на опасните дървета около далекопроводите се проведе на 16 юли в Областна администрация – Велико Търново. Срещата бе инициирана от областния управител Марин Богомилов и в нея взеха участие представители на РДГ – Велико Търново, Северо-централното държавно предприятие и РОЦ Горна Оряховица-Габрово към ЕРП „Север".

Поводът за спешната координация е тревожният брой на маркираните за сеч дървета, които застрашават електропреносната мрежа в областта. Към момента са идентифицирани общо 19 388 дървета, попадащи в сервитутните зони на трасетата. Макар че над 4 400 от тях вече са премахнати, предстои отстраняването на близо 15 000 опасни дървета.

Богомилов постави категорично изискване действията на всички ведомства да бъдат напълно синхронизирани. Той подчерта, че основните усилия трябва да бъдат насочени не само към сечта, но и към организиране на транспорта на повалената дървесина, посочват от областната управа.

„Оставената по просеките дървесина представлява сериозна пожароопасност, особено в летните месеци. Недопустимо е да рискуваме горите и населените места заради забавяне на извозването. Процесът трябва да се ускори максимално", категоричен е Марин Богомилов.

От Северо-централното държавно предприятие обаче акцентираха върху сериозен проблем-в момента пазарът на дървесина е изключително сложен поради ниските изкупни цени и трудностите при реализацията на малки количества. Това демотивира частните фирми да поемат логистиката. В отговор на това беше лансирана идеята изсечената дървесина да се предлага на търговците на символична цена, за да има стимул за бързото ѝ извозване от терена.

Директорът на РДГ инж. Надко Найденов увери, че започнатото още от миналата година прочистване на просеките ще продължи с пълна сила и ще бъде завършено в утвърдените срокове. Той бе подкрепен и от експертите от ДГС „Буйновци", които докладваха за сериозни предизвикателства в планинските райони. Там се намират огромни дървета в труднодостъпни терени, където достъпът е изключително труден. За да бъдат повалени безопасно, в някои участъци ще се налага временно смъкване на проводниците, за да се предотврати тяхното скъсване при падането на високите стъбла.

Сериозен акцент в дискусията беше и икономическият аспект за населението. Заместник-областният управител Петър Димитров напомни, че за община Елена основен поминък е туризмът и всяко продължително спиране на тока носи директни негативи и загуби за собствениците на хотели и къщи за гости.

По този повод представителите на РОЦ заявиха, че при аварии или планирани профилактики, свързани с почистване на просеките, населението ще бъде информирано предварително.

Всички участници в срещата се обединиха около финалното решение за изготвяне на точен и стриктен график за почистване на просеките. Договорено беше на терен задължително да има представители на всяка от отговорните институции, които да контролират изпълнението и да координират действията на място. Този подход гарантира прозрачност и ефективност при справянето с един от най-наболелите проблеми в региона, който десетилетия наред не е решаван.